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台灣特有種烏來杜鵑 台北市陸續綻放

2019-02-24 12:46聯合報 記者張世杰╱即時報導

烏來杜鵑原生地僅分佈在台灣北部北勢溪上游一帶。圖／台北市工務局提供
烏來杜鵑原生地僅分佈在台灣北部北勢溪上游一帶。圖／台北市工務局提供
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台北市不少杜鵑花正在展露芳姿，除了常見的平戶杜鵑，又名「台北杜鵑」的烏來杜鵑已陸續開花，台北市工務局表示，包括陽明山花卉中心、台大學校總區、台北植物園中都有人工栽植，烏來杜鵑花姿秀麗淡雅，民眾可以把握時間前往觀賞。

工務局指出，烏來杜鵑又名「台北杜鵑」，春季開花，灌叢高1至3公尺，花小型、1至3朵，花色有淡紫、紫、粉紅及桃紅等顏色，是一種非常美麗的台灣特有杜鵑。

台北市副市長兼工務局長彭振聲表示，烏來杜鵑的花色淡雅，枝葉及花形小巧，不像其他品種杜鵑碩大豔麗，在台灣原生的杜鵑屬植物中，分布最狹阻且群數量最小的1種，僅分布在台灣北部北勢溪上游一帶，後來因為翡翠水庫的興建淹沒其生育地，而導致在野外滅絕，目前台灣各地所見到的烏來杜鵑，都是屬於人工栽植。

工務局補充，烏來杜鵑的學名，由英國植物學家威爾遜於1921年所命名，當時模式標本由日本植物學家金平亮三引領，採自烏來社的一座警察駐在所前的植株，威爾遜感念金平亮三的幫助，將學名的種小名冠上kanehira（金平氏）；金平亮三在台灣樹木誌中將其日名取為烏來杜鵑，一直沿用至今，雖名為烏來，但原生地並不在烏來。

另外，依據國際自然保護聯盟的植物保護等級，烏來杜鵑已經屬於野外絕滅等級，農委會指定為「珍貴稀有植物」，國內展開一連串的復育計劃，後來民間已多有種植，且能進行繁衍復育、推廣、教育等，才解除了珍貴稀有植物列管。

工務局表示，目前烏來杜鵑在陽明山花卉中心、台灣大學校總區、台北植物園中都有人工栽植。花卉中心的烏來杜鵑栽植於該中心仁民路側門入口處附近，台大校園農學院附近則有一株烏來杜鵑，台北植物園的烏來杜鵑栽植於雙子葉植物區外圍綠籬，均已陸續開花，烏來杜鵑花姿秀麗淡雅，民眾可以把握時間前往觀賞，並且愛惜保護它。

烏來杜鵑分枝多。圖／台北市工務局提供
烏來杜鵑分枝多。圖／台北市工務局提供
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