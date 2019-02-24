不怕沒地方拍照打卡 淡水金色水岸再升級

2019-02-24 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



淡水金色水岸去年再施工改善鋪面和地景，增加無障礙設施外，也把淡水古地圖、淡水3D立體地標、船錨等淡水意象融入地景。圖／新北市高灘地工程管理處提供 分享 facebook

淡水金色水岸鄰近捷運淡水站和淡水老街，2011年完工後一直是遊客假日休憩重要景點，新北市高灘地工程管理處去年再施工改善鋪面和地景，增加無障礙設施外，也把淡水古地圖、淡水3D立體地標、船錨等淡水意象融入地景，除提供遊客休憩，也可舉辦各種活動，帶動觀光。

新北市高灘地工程管理處長楊宗珉表示，淡水金色水岸是利用疏浚的河川淤積土，在淡水老街旁填出的2公頃腹地，2011年完工時，填方地還不夠穩定，若鋪上硬質的鋪面，可能會因為沈陷而出現裂痕，因此當時鋪上碎石，完工7、8年後現在金色水岸地基已經穩定，高管處去年5月起施工改善，今年農曆春節前完工。

楊宗珉表示，過去金色水岸因淡水河口潮汐影響，漲潮時仍會有海水漫進來，此次施工將金色水岸鋪面加高60公分，解決潮汐影響的問題，另外也改善鋪面，方便身障者、自行車、嬰兒車行走，另外也把淡水古地圖、淡水3D立體地標、海軍船錨等意象融入地景，讓民眾不怕沒地方拍照打卡。