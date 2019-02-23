姊罹乳癌妹不捨 「畫」出心境鼓勵病友

2019-02-23 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



專責圖文創作的藝術家謝小浪，親姐姐在2年前罹患乳癌，身為病患家屬的她，陪伴過程中相當不捨、難過，決定透過藝術創作，發起「粉紅行動 路遙知女力－為乳癌女人而畫」圖文展，畫出乳癌病友生活型態，鼓勵病友勇敢面對癌症，也讓正在陪伴癌友的周遭親友，情緒得以有紓解出口。

謝小浪指出，2017年6月姊姊檢查出罹患乳癌，目前於台北榮總接受化療及雙標靶療程，這消息讓全家人十分震驚，自己更擔心「會不會從此失去姊姊」，但內心有再多的擔心害怕也不敢表露，就怕徒增姊姊心理負擔。

謝小浪決定發起「粉紅行動巡展」，透過創作20幅圖文畫作，描繪出癌友治療的漫長艱苦歷程，並向勇敢對抗乳癌的女性以及照顧者致敬。2017年11月於台北首展後，2018年4月至9月受邀至台中市展出，前市長林佳龍夫人廖婉如的母親也罹患乳癌，畫作心境讓家屬感同身受，大大給予讚賞肯定。2018年10月響應國際乳癌月，受邀至台北市婦女館展出。2019年2月14日至3月14日巡迴至林口長庚，也是首度於教學醫院展出。

近年來乳癌患者有年輕化趨勢，不少單身女性怕乳癌治療後會嫁不掉、工作不保，謝小浪說，當時就想像出《一個人的婚紗》這幅作品，女人不必因誰而完整，畫中女人和自己立下海誓山盟，把自己嫁給自己。謝分享，1位女網友透過臉書私訊回饋，表示「我很喜歡那幅畫，因為我就是畫中那樣的女生」，原來該名女網友罹乳癌，為自己留下最美的樣貌，數月前跑去拍婚紗，和謝畫作故事不謀而合。

林口長庚腫瘤科醫師彭夢婷指出，相較20年前乳癌患者每年2000人，至今每年有1萬2000人，主要因生活型態、飲食西化等改變，乳癌更高居女性癌症發生率第一名，但近年來醫療進步，乳癌死亡率相較其他癌症來說較低，加上藥物治療下提升治癒率。

有許多40多歲家庭主婦，身兼母親、妻子、女兒等角色，發現罹患乳癌卻不敢治療，擔心治療過程會影響家庭運作，生活品質就此卻步等顧慮，往往一拖再拖導致病情加重。彭夢婷指出，近年來乳癌治療團隊健全，包括有乳房外科醫師、血液腫瘤科醫師、放射腫瘤科醫師、病理科醫師以及個案管理師等共同協助，可依病患需求打造專屬療程，鼓勵民眾及早發現及早治療，仍可依情況保留女性特徵，維持外觀樣貌。