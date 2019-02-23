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新北市總預算通過 新興計畫可發包動工

2019-02-23 21:33中央社 新北23日電

延宕多日的108年度新北市總預算案，今晚三讀通過，讓板橋區浮洲合宜住宅的周邊交通改善工程等新興計畫，將可以發包動工。

新北市政府今年度總預算案遲遲未完成議會審查，肇因於補助社團的議員建議款被限縮，導致審查陷僵局，是唯一尚未通過總預算案的縣市。今天傍晚經新北市議會召開第三次臨時會，終於三讀通過。

依據新北市主計處公布資料，今年度歲入新台幣1488億餘元，歲出1636億餘元，歲入歲出短差148億元，連同債務還本940億元，還需要融資調度1088億元，全數以債務舉借彌平。

新北市府與議會朝野黨團連日協商，對於刪減總預算的金額，都沒有共識。今天朝野都發出動員令，議長蔣根煌於會議中裁示休息，再度邀集國民黨、民進黨及無黨聯盟議員協商，最後達成歲入、歲出刪減共識。

新北市主計處表示，總預算案三讀通過後，原總預算案編列的新興計畫，如板橋區浮洲合宜住宅的周邊交通改善工程、土城區頂新祖田市民活動中心及土城藝文館建築物耐震能力補強工程、汐止區新昌及自強市民活動中心的拆除及新建工程等，終於能發包。期待儘早完工，提供市民更好的服務。

侯友宜今天因腰傷問題遵照醫囑休息，在獲悉總預算過關後，他以電話致意，感謝新北市議員克盡職守、積極用心審查預算，最後得以順利通過。

侯友宜表示，這段時間議員對市府各局處預算的監督與指教，相關建議都會納入未來推動政策的重要參考。他特別感謝蔣根煌居間協調，期待未來在軌道交通、都市更新、教育觀光、社會福利等重大政策，不負所托。

侯友宜合宜住宅
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