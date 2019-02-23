台北燈節明閉幕 3張交通管制圖讓你不塞車

2019-02-23 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



「2019台北燈節」16日盛大開幕，明天24日15時到17時，將舉行踩街遊行、19時到21時舉行閉幕及頒獎典禮，預計將吸引大量人潮前往參觀。台北市警察局為維護交通秩序與安全，依據「交通維持計畫書」規劃相關交通管制疏導措施如下：

一、踩街遊行（視人潮狀況，必要時延長管制）

(一)管制時間：2月24日12時至18時。

(二)管制路段：

1、中華路(忠孝西路-貴陽街）。

2、開封街及武昌街(中華路-延平南路)、洛陽街(中華路-忠孝西路16巷)、漢口街及峨眉街(西寧南路-中華路)、延平南路(漢口街至武昌街）、成都路(西寧南路-中華路)、漢中街(成都路-內江街)、衡陽路(中華路-延平南路)、長沙街(中華路-延平南路)、長沙街(漢中街-中華路)。

3、洛陽街(西寧南路-忠孝西路16巷)封閉西往東車道、漢中街(內江街-長沙街)封閉南往北車道、長沙街(西寧南路-漢中街)封閉西往東車道。

4、中華路景觀天橋封閉。

5、成都路(西寧南路-中華路)、漢中街(內江街-成都路，及內江街-長沙街南往北車道)、衡陽路(中華路-延平南路)，配合活動管制至22時。

至於閉幕活動管制時間及路段（視人潮狀況，必要時延長管制）

(一)管制時間：2月24日18時至22時。

(二)管制路段：成都路(西寧南路-中華路）、漢中街(成都路-長沙街，內江街-長沙街管制往北車道）、衡陽路(中華路-延平南路），管制範圍如圖2。

其他交通管制措施：

(一)秀山街(停車場出入口-衡陽路)、永綏街(延平南路-博愛路)等攤商區，2月16日至24日每日6時至24時封閉。

(二) 2月16日至24日每日11時起至活動結束，管制中華路與延平南路及中華路一段9巷口，另活動期間封閉忠孝西路與延平北路路口東側行穿線。

(三)車種管制通行：為維護活動交通安全及秩序，燈節期間每日15時至23時禁止大貨車(總重逾6.5噸)及聯結車通行市民大道、鄭州路以南，中山南北路以西，愛國西路、桂林路以北，環河南、北路及康定路以東之範圍內道路。

交通壅塞彈性交通管制及改道建議動線：

(一)管制時間：活動期間，視交通狀況實施。

(二)東西向車流：建議改道行駛民權東西路、民生東西路、市民大道及和平東西路。

(三)南北向車流：建議改道行駛環河南北路、萬大路、中山南北路、新生南北路及建國南北路。

(四)若交通壅塞、車流回堵，將實施擴大彈性管制，引導車輛改道通行。

警方請用路人特別注意及配合措施：

(一)活動期間，警察局將加強取締周邊市民大道、忠孝西路、重慶南路、中山南路、環河南路、愛國西路等路段違規停車。

(二)另因活動處所周邊停車空間不足，請欲前往觀賞民眾，搭乘捷運等大眾運輸工具，避免開車前往，降低車流壅塞。