台北燈節明閉幕 3張交通管制圖讓你不塞車
「2019台北燈節」16日盛大開幕，明天24日15時到17時，將舉行踩街遊行、19時到21時舉行閉幕及頒獎典禮，預計將吸引大量人潮前往參觀。台北市警察局為維護交通秩序與安全，依據「交通維持計畫書」規劃相關交通管制疏導措施如下：
一、踩街遊行（視人潮狀況，必要時延長管制）
(一)管制時間：2月24日12時至18時。
(二)管制路段：
1、中華路(忠孝西路-貴陽街）。
2、開封街及武昌街(中華路-延平南路)、洛陽街(中華路-忠孝西路16巷)、漢口街及峨眉街(西寧南路-中華路)、延平南路(漢口街至武昌街）、成都路(西寧南路-中華路)、漢中街(成都路-內江街)、衡陽路(中華路-延平南路)、長沙街(中華路-延平南路)、長沙街(漢中街-中華路)。
3、洛陽街(西寧南路-忠孝西路16巷)封閉西往東車道、漢中街(內江街-長沙街)封閉南往北車道、長沙街(西寧南路-漢中街)封閉西往東車道。
4、中華路景觀天橋封閉。
5、成都路(西寧南路-中華路)、漢中街(內江街-成都路，及內江街-長沙街南往北車道)、衡陽路(中華路-延平南路)，配合活動管制至22時。
至於閉幕活動管制時間及路段（視人潮狀況，必要時延長管制）
(一)管制時間：2月24日18時至22時。
(二)管制路段：成都路(西寧南路-中華路）、漢中街(成都路-長沙街，內江街-長沙街管制往北車道）、衡陽路(中華路-延平南路），管制範圍如圖2。
其他交通管制措施：
(一)秀山街(停車場出入口-衡陽路)、永綏街(延平南路-博愛路)等攤商區，2月16日至24日每日6時至24時封閉。
(二) 2月16日至24日每日11時起至活動結束，管制中華路與延平南路及中華路一段9巷口，另活動期間封閉忠孝西路與延平北路路口東側行穿線。
(三)車種管制通行：為維護活動交通安全及秩序，燈節期間每日15時至23時禁止大貨車(總重逾6.5噸)及聯結車通行市民大道、鄭州路以南，中山南北路以西，愛國西路、桂林路以北，環河南、北路及康定路以東之範圍內道路。
交通壅塞彈性交通管制及改道建議動線：
(一)管制時間：活動期間，視交通狀況實施。
(二)東西向車流：建議改道行駛民權東西路、民生東西路、市民大道及和平東西路。
(三)南北向車流：建議改道行駛環河南北路、萬大路、中山南北路、新生南北路及建國南北路。
(四)若交通壅塞、車流回堵，將實施擴大彈性管制，引導車輛改道通行。
警方請用路人特別注意及配合措施：
(一)活動期間，警察局將加強取締周邊市民大道、忠孝西路、重慶南路、中山南路、環河南路、愛國西路等路段違規停車。
(二)另因活動處所周邊停車空間不足，請欲前往觀賞民眾，搭乘捷運等大眾運輸工具，避免開車前往，降低車流壅塞。
警察局指出，踩街遊行活動期間，管制道路周邊交通勢必壅塞，警察局在活動期間將請警察廣播電臺隨時插播最新路況報導及交通管制措施，請駕駛朋友留意收聽，避開車流壅塞時段、路段及提前改道行駛，並遵守各路口執勤員警及義交之指揮，以確保行車安全與順暢。
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