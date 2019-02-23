補課日植樹祈福 興仁國小動員種松樹

2019-02-23 20:01 觀天下 記者廖品涵／淡水報導



淡水區興仁國小趁著補上課的日子，舉辦松濤植樹活動，帶著孩子種下八顆小松樹，並掛上祈福卡為松樹也為自己祝福。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區興仁國小校門邊有一顆八十多歲的老松樹，樹形美麗、姿態優雅，是每一個興仁師生與校友的美好回憶寄託，這學期開始，老師們決定要以松樹作為校本課程，今(23)日趁著補上課的日子，學校舉辦松濤植樹活動，帶著孩子種下八顆小松樹，並掛上祈福卡為松樹也為自己祝福。

補班補課日淡水的興仁國小要用不一樣的方式來度過，一早在操場上舉辦松濤植樹活動，從幼兒園到國小六年級的學童要種下八顆小松樹，藉此發展以松樹為主軸的校本課程，讓孩子們在校期間可以當一個園藝家，學習培土、澆水與照顧之後，感受黑松逐漸茁壯的收穫。

興仁國小校長楊順宇表示，學生們拿著花鏟將一鏟鏟的土覆蓋，按壓緊實最後是澆水，還要將親手寫下祝福的小卡片掛上，給予親手種下的黑松期望與祝福，而這個植松樹的活動，其實是要突顯並呼應校門口八十多年的老松樹，還有也為往後的校本課程發展做準備。

興仁國小學生說，這學期多了一個新同學，今天是他的生日，往後要每天來澆水照顧，還要幫松樹抓蟲，以後畢業了還要常常回來看，因為是自己種下的，所以特別有意義。

興仁國小校門旁邊的老松，樹形優美是許多興仁師生的回億，因此這學期教師們也決議就用松樹發展校本課程，今天種下小松樹，作為孩子們的新同學讓他們看得到、摸得到也照顧得到，隨時關心照顧，就是要讓松樹代代傳承，讓每一個興仁孩子心中都有一棵松樹好朋友。