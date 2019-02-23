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影／韓國瑜三重替鄭世維站台 台下狂喊「選總統」

2019-02-23 18:24聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市三重立委參選人鄭世維今天請出高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕站台，在「韓流」威力加持下，主辦單位估計現場逾3萬人，韓國瑜一上台，台下狂喊「總統好」、選總統」，數度打斷韓國瑜發言，韓國瑜一度露出苦笑，鄭世維則在旁解圍，要選民先讓他當選立委，才有機會完成心裡的願望。

鄭世維參選之初就喊出「高雄賣菜郎力挺新北賣菜郎」，今天「高雄賣菜郎」韓國瑜終於在新北三重現身，「韓流」威力驚人，支持者不畏寒風細雨，將現場擠到水泄不通，下午5點大進場時，短短200公尺的市前街，韓國瑜、盧秀燕陪同鄭世維走了超過10分鐘才走到台上，現場氣氛沸騰，支持者爭睹韓國瑜，都站上塑膠椅，場面一度混亂。

今天造勢活動最大賣點，原本是韓、侯、盧「禿子、漢子、燕子」合體，但原訂出席與韓、盧同台的新北市長侯友宜，因昨天腰傷加劇，臨時缺席，侯友宜以電話連線，向現場期待的支持者說抱歉，但請大家給侯友宜機會，也給鄭世維機會，全力支持鄭世維進立院幫三重做事。

盧秀燕致詞表示，鄭世維一定要選上，才能代表「禿子、漢子、燕子」與三重鄉親挺進立院，替大家發聲，當初九合一選舉，鄭世維上遍各大節目替韓國瑜、侯友宜與盧秀燕辯護，讓他們順利當選，今天雖然「漢子」沒來，但還有「包子」鄭世維，呼籲支持者「包子要投給包子」。

韓國瑜強調，鄭跟他一樣基層出身，分別在雙北的果菜市場任職，感情很好，也強調鄭世維瞭解國家需要什麼、人們需要什麼、三重鄉親需要什麼，已經準備好了要為三重鄉親服務。

韓國瑜說，去年九合一選舉，選前無人看好他，但票開出來海內外都驚訝，證明有權力的人不好好幫人民做事的那一套，已經不行了，民進黨執政後，權力比玉山高，金錢和資源比太平洋還要深，但各行各業越過越苦，沒有辦法專心為人民打拚的時代跟政黨，都要被淘汰。

韓國瑜表示，鄭世維的當選，是整個三重當選，也是政治走向善良正派的的當選，希望選民支持鄭世維，讓優質政治人物代表三重鄉親服務，為中華民國服務，讓台灣政治走向正能量。

國民黨新北市三重立委參選人鄭世維今天請出高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕站台，韓國...
國民黨新北市三重立委參選人鄭世維今天請出高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕站台，韓國瑜一上台，台下狂喊「總統好」、選總統」。記者祁容玉／攝影
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國民黨新北市三重立委參選人鄭世維今天請出高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕站台，韓國...
國民黨新北市三重立委參選人鄭世維今天請出高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕站台，韓國瑜一上台，台下狂喊「總統好」、選總統」。記者祁容玉／攝影
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韓國瑜鄭世維
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