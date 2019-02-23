影／山羌亂入猴硐麵店猛滑超萌 網友：你醉了嗎

2019-02-23 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市猴硐車站廣場前天出現一隻迷途小山羌，在街頭亂竄，先撞上一家超商大玻璃，再衝入對面「容環有味」麵店，因為地板光滑，不到2分鐘連續滑倒20多次，店家原先以為是狗，最後才發現是山羌，滑進又滑出萌樣十分可愛，引發爆笑，後來被熱心民眾抱到派出所再送動保處處理。

位於瑞芳柴寮路的「容環有味」店家，今天將這段影片PO到臉書，引發不少網友觀看，對萌樣都說好可愛，也很爆笑，有網友說「你醉了嗎」、「棒球賽滑壘一定第一名」。

老闆陳正哲說，事情是發生在21日下午1時多，突有一隻棕色動物先撞到對面便利超商透明大玻璃門，接著滑進麵店，可能是地板光滑，山羌不斷滑倒又起來，撞歪一大片桌椅，筷子都撒落一地，可能怕生及怕人，還一直往桌下亂鑽躲藏，他看到也嚇了一大跳，幸好當時沒有遊客。

「一開始以為是狗，我也有點怕，第一次看到野生的山羌跑來店內！」陳正哲說，當時他拿起椅子要保護自己，怕山羌衝過來，約2分鐘時間，山羌才又非常緊張地衝出大門，地板太滑，牠滑倒可能有20、30次，後又再度撞上對面超商玻璃門，撞到頭皮血流，遊客騷動尖叫，山羌在角落喘息。當地一名年輕人趕緊抱起牠跑到附近猴硐派出所處理，才結束這場山羌驚魂記。