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久候韓流 三重已湧五千人

2019-02-23 15:49聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

有國民黨三子之稱的禿子(韓國瑜)、燕子(盧秀燕)、探子(侯友宜)下午五點即將合體三重為立委補選人鄭世維拉抬造勢，現場還沒3點就湧入大批人群，估計有五千人，還有許多攤販已經開始做生意，現場有如小商圈般熱鬧。

高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜下午即將合體三重為立委補選人鄭世維...
高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜下午即將合體三重為立委補選人鄭世維拉抬造勢，離活動開始還有3小時，現場已湧入五千人。記者葉信菉／攝影
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高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜下午即將合體三重為立委補選人鄭世維...
高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜下午即將合體三重為立委補選人鄭世維拉抬造勢，離活動開始還有3小時，現場已湧入五千人。記者葉信菉／攝影
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高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜下午即將合體三重為立委補選人鄭世維...
高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜下午即將合體三重為立委補選人鄭世維拉抬造勢，離活動開始還有3小時，現場已湧入五千人，有民眾發送熱包子引發騷動。記者葉信菉／攝影
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韓國瑜侯友宜立委補選
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