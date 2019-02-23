天氣濕冷 新北市府籲長者及心血管患者留意保暖

2019-02-23 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



大陸冷氣團及冷鋒面昨天南下通過北台灣，今、明兩天皆有降雨情形，使天氣轉為濕冷，也明顯感受氣溫偏低，依中央氣象局及新北市府氣象團隊最新研判預測，新北市在沿海及近山空曠區今天將出現攝氏12度、體感溫11度左右的低溫。新北市長侯友宜呼籲市民白天在戶外時應注意保暖，今天入夜後將更為寒冷，溫差明顯變大，年長市民及有心血管病史患者，務必加強居家保暖防護。

新北市災害防救辦公室主任、副市長謝政達提醒年長者及心血管疾病患者，這兩天起床時切記動作放慢，穿上保暖衣物再下床，晨間外出活動時應先評估自身狀況，做好保暖措施，市府也請長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者健康狀況。

有鑒於民眾常在天氣寒冷時將家中門窗緊閉，新北市消防局呼籲市民在使用瓦斯熱水器時切勿緊閉窗戶，應保持室內外通風，避免一氧化碳中毒。

謝政達表示，市府於春節期間執行防寒宣導成果，總計訪視關懷全市街友、獨居長者及弱勢族群1萬1000人次，今天上午也啟動防寒措施，派員落實訪視關懷獨居長者及街友等弱勢族群、消防車也巡迴廣播進行夜間宣導防範一氧化碳中毒等措施，他說，市府將持續執行防寒關懷任務，陪伴市民度過這波低溫侵襲。