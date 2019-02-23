新北燈會每天入園10萬人次 假日連串歌舞表演

2019-02-23 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市今年元宵燈會2月18日開幕後，根據民政局統計，每天入園人數突破10萬人次，民政局每逢假日晚間7點到9點安排舞台演出，今、 明2天將邀「五星級樂團」開唱，歐陽慧珍舞蹈團則會帶來國際級演出，民眾可搭台北捷運或機場捷運到三重站，出站後步行就能前往燈會現場。

新北市民政局長柯慶忠表示，燈會舉辦到3月3日，每晚6點至11點亮燈，假日晚上舞台表演7點至9點，今晚的假日首演是由五星級飯店樂手和電視台樂師組成的「五星級樂團」，帶來古典、流行、爵士樂等多首動人的中英文曲目，陪伴民眾逛燈會。

24日晚上則由屢獲國內外大獎的「歐陽慧珍舞蹈團｣，但來新作「花開富貴慶元宵」，以「花舞寄情」、「京璽梨園美」及「舞藝精華」為主題，融入20首風格迥異舞作，觀眾來看燈會不用另外買票，就可近距離觀賞到氣勢磅礡的國際級演出。

民政局表示，後續的假日舞台演出還邀請弦風樂團、蘋果兒童劇團，以及劉福助、黃西田、向娃、張秀卿、陳隨意等知名藝人演唱台語老歌，精采可期。