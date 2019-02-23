台北市又傳虐貓案 2貓遭潑輕度腐蝕性液體

2019-02-23 12:37 中央社 台北23日電



台北市又傳虐貓案。台北市動保處今天說，日前獲報錦州街175巷附近內有一隻小黑貓全身嚴重燒燙傷，事後又傳出家貓也受害，初步研判，疑似有人刻意對貓潑灑輕度腐蝕性液體。

台北市動物保處護動物救援隊長吳晉安受訪表示，9日接獲通報，中山區錦州街175巷周邊巷弄內有一隻小黑貓全身有嚴重燒燙傷，救援隊到場後，立即先把小黑貓送往動物醫院，但因傷口嚴重，經醫治後仍不幸死亡。

他說，動保處把貓遺體送往台灣大學獸醫學院，盼透過解剖釐清死因，經獸醫師初步研判，小黑貓的背部及腹部被人潑灑具有輕度腐蝕性液體，導致傷口有嚴重燒灼傷。

動保處事後又接獲飼主通報，9日上午發現家中飼養的貓，身上也有不明傷口，送往動物醫院後，幾天後也因傷重不治。

吳晉安指出，因2隻貓受傷情況和案發時間及地點具有高度關聯性，研判可能是同一人所為，另外，因錦州街一帶是街貓友善照顧計畫實施地點，附近居民對街貓也很友善，且也有志工定點定時餵藥，若有民眾認為生活被打擾，可先向動保處聯繫。

動保處今天也把相關情資交由台北市中山警分局偵辦，且會持續追查，呼籲9日凌晨有行經錦州街175巷的市民，若發現相關證據，可打1999市民專線或報警。

動保處說，若刻意傷害動物，可依違反動物保護法規定，處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

台北市延吉街附近巷弄在去年6月間發生多隻街貓遭潑灑不明液體後受重傷，經台北市動保處與警方合力調查後，發現一名30多歲男子疑持不明液體潑灑街貓，事後男子被依違反動保法開罰。