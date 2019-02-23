沖繩拉麵職人Eigo親煮風車拉麵 想吃的快報名

2019-02-23 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市和平島曾有全台灣最早最大的琉球漁民聚落，隨著時間的流逝，當時情景雖已不復見，但在島上留下許多當時的故事。和平島公園為延續過去島嶼間的情誼，下月舉辦「和平島公園與沖繩風車拉麵快閃日」，重新牽起兩國小島間的友誼，邀請來自日本沖繩的拉麵職人Eigo Miyazaki來台限量供應「風車拉麵」，機會難得，今天中午開始報名，想享受來自沖繩熱呼呼的風車拉麵動作要快。

來自日本沖繩的拉麵職人Eigo Miyazaki先生，於3月9、10日上午11:30至14:30在公園限時限量供應風車拉麵，現場還有日式絹印手作體驗及沖繩民謠live表演。

今天中午12點準時開放報名，民眾可至和平島公園官方網站報名，早鳥價399元，包含魚介醬油拉麵、絹印課程及公園門票，每日限量150份，售完為止。和平島公園邀請您一起來曬著春陽，吹著海風，伴隨耳邊輕快旋律，享受來自沖繩熱呼呼的風車拉麵。

「在日本90歲以上的老人會得到風車當禮物，收到了風車身體也會像孩子般越來越健康，充滿了幸福的意味」，聽Eigo Miyazaki桑解釋著風車拉麵取名的由來，這次Eigo桑會提供300碗充滿祝福的「魚介醬油拉麵」與和平島遊客分享。

「魚介」在日文中代表著海鮮，Eigo桑選用和平島當地海產長時間熬煮濃厚而成的湯頭，口感Q彈的拉麵，鋪上炭火現烤的五花肉，用味蕾感受來自沖繩的幸福滋味，在島嶼上跟著三線琴的節奏一起哼唱琉球民謠，將自己喜愛的印花圖案絹印在小束口袋上，每個人都能帶回滿滿的祝福與回憶。

和平島公園邀請民眾一起來曬著春陽，吹著海風，伴隨耳邊輕快旋律，享受來自沖繩熱呼呼的風車拉麵。來一趟輕旅行，把島上滿滿的祝福與回憶帶回家。幸福，從和平島這一碗開始，來自沖繩の風車拉麵。

和平島公園官網：https://www.hpipark.org

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北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw