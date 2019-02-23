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柯市長與陳副市長 共騎體驗鐵道自行車

2019-02-23 11:30聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

台北市與新北市上午舉行城市交流，侯友宜因腰傷加劇無法出席，隨後的城市交流由台北市長柯文哲與新北市副市長陳純敬一同主持，兩人會後來到深澳海濱，與局處首長一同騎乘深澳鐵道自行車

台北市與新北市上午舉行城市交流，台北市長柯文哲（左）與新北市副市長陳純敬（右）一...
台北市與新北市上午舉行城市交流，台北市長柯文哲（左）與新北市副市長陳純敬（右）一同來到深澳海濱，與局處首長一同騎乘體驗鐵道自行車。記者許正宏／攝影
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台北市與新北市上午舉行城市交流，台北市長柯文哲（左）與新北市副市長陳純敬（右）一...
台北市與新北市上午舉行城市交流，台北市長柯文哲（左）與新北市副市長陳純敬（右）一同來到深澳海濱，與局處首長一同騎乘體驗鐵道自行車。記者許正宏／攝影
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台北市與新北市上午舉行城市交流，台北市長柯文哲（左）與新北市副市長陳純敬（右）一同來到深澳海濱，與局處首長一同騎乘體驗鐵道自行車。記者許正宏／攝影
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侯友宜自行車
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