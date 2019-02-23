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雙北市長交流 侯友宜腰傷加劇無法出席

2019-02-23 09:48聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

台北市與新北市上午舉行城市交流，會議開始前新北市新聞局局長蔣志薇突然表示，新北市長侯友宜因腰傷加劇無法出席，隨後的城市交流由台北市長柯文哲與新北市副市長長陳純敬一同主持。

台北市與新北市上午舉行城市交流，新北市長侯友宜因腰傷加劇無法出席，隨後由台北市長...
台北市與新北市上午舉行城市交流，新北市長侯友宜因腰傷加劇無法出席，隨後由台北市長柯文哲（中）與新北市副市長長陳純敬（左）一同主持。記者許正宏／攝影
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台北市與新北市上午舉行城市交流，新北市長侯友宜因腰傷加劇無法出席，隨後由台北市長...
台北市與新北市上午舉行城市交流，新北市長侯友宜因腰傷加劇無法出席，隨後由台北市長柯文哲（右）與新北市副市長長陳純敬（中）一同主持。記者許正宏／攝影
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台北市與新北市上午舉行城市交流，新北市長侯友宜因腰傷加劇無法出席，現場只留下兩人...
台北市與新北市上午舉行城市交流，新北市長侯友宜因腰傷加劇無法出席，現場只留下兩人的人形立牌。記者許正宏／攝影
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台北市與新北市上午舉行城市交流，新北市長侯友宜因腰傷加劇無法出席，隨後由台北市長...
台北市與新北市上午舉行城市交流，新北市長侯友宜因腰傷加劇無法出席，隨後由台北市長柯文哲（左）與新北市副市長長陳純敬（右）一同主持。記者許正宏／攝影
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台北市與新北市上午舉行城市交流，新北市長侯友宜因腰傷加劇無法出席，隨後由台北市長...
台北市與新北市上午舉行城市交流，新北市長侯友宜因腰傷加劇無法出席，隨後由台北市長柯文哲（圖）與新北市副市長長陳純敬一同主持。記者許正宏／攝影
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侯友宜柯文哲
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