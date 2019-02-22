北市一月車禍死亡暴增 柯文哲：開春不利

2019-02-22 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市今年一月車禍死亡12人，數量暴增為去年的3倍、前年的2倍，讓今早主持交通會報的台北市長柯文哲脫口說出「開春不利」、「1月發生什麼怪事？」；柯隨後也指示交通局與警方做好車禍後30天內死亡的數據統計版本後再來分析原因，設法改善。

北市前年車禍死亡人數65人創新低，但去年卻回升到76人，不只如此，今年1月死亡人數也異常暴增，即便比較前3年平均值，仍多出5.7人；警方分析1月死亡人數中，機車就占9人，1人為大型重機遭翻車事故波及，4人與機車駕駛超速失控有關，其餘4人則有闖紅燈、幼童乘坐在前方踏板、沒禮讓直行車等情況。

柯文哲表示，1月發生什麼怪事？2017年車禍死亡降到最低，2018年又開始上升、2019年第一個月又死這麼多，總要知道發生什麼問題，「看到數字怪怪的，頭就要轉過去看一下，長官在問都不知道，唉，算了，今天不想罵人，積極一點。」

針對車禍死亡異常增加，柯也說，「開春不利」，奇怪怎麼第一個月就把兩、三個月份的就...唉看看，有時候一個月不準啦。

另外，柯也詢問日前市議員王浩提到巷弄車禍增加的情況，質問鄰里交通改善計畫到底有無成效。

對此，交通局長陳學台說，鄰里交通改善主要針對12公尺以下巷弄，因此做車禍數前後比較，幹道都排除掉，目前有做前後對比的是完整度達8成以上、實施一年的60個里，車禍件數與死傷確實有明顯改善。