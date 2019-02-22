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新北運動中心再進化 打造全民運動、選手訓練基地

2019-02-22 14:12聯合晚報 記者吳志雲／新北報導

新北市侯友宜市長(左)與網球好手徐竫雯會面，致贈澳洲倫瑟斯頓女網賽雙打冠軍獎牌紀...
新北市侯友宜市長(左)與網球好手徐竫雯會面，致贈澳洲倫瑟斯頓女網賽雙打冠軍獎牌紀念。 新北市政府／提供
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新北市網球好手徐竫雯本月2日才拿下澳洲倫瑟斯頓女網賽雙打冠軍，兩天後又要前往日本參賽，新北市長侯友宜21日下午特別趁徐在台灣期間見面，兩人一見面就聊起今年澳網的精彩賽事，更談及各類運動選手的訓練需求，徐竫雯表示，很感謝新北市對運動選手的支持。

侯友宜則表示，記得去年與徐竫雯見面時，有提到新北缺乏室內網球場地、選手重訓場地不足，以及選手退役後的生涯銜接等問題，上任後共分短、中、長期規畫，短期先利用現有新北國民運動中心，除了提供一般民眾運動服務，更滿足新北市各種類競技選手的重訓需求，像上周奪下春季盃全國賽冠軍的田徑撐竿跳好手謝佳翰，即透過體育處的媒合計畫，每天在三鶯運動中心進行體能重量訓練。

侯友宜說，新北市已規畫16座運動中心，平價高CP值的運動服務是其特色，開始盤點各區可再開發的新據點，包括校園或可再利用空間，規畫複合式微型運動場館，也就是運動中心再進化的概念，滿足全民運動與競技選手訓練，中長期計畫會將室內網球場納入評估，讓運動服務更多元精緻，空間活用於專業培訓。

徐竫雯正值運動生涯顛峰，她說，目前個人世界排名500左右，目標是3年內打進世界前100名，每年海內外賽事滿檔，侯市長勉勵她有好戰績，更關心退役選手生涯發展，這是新北體育的重要一環，侯表示，市府現在已啟動選手生涯規畫計畫，每年媒合選手至學校社團、國民運動中心擔任教練等，更結合中央體育署資源可至企業界擔任運動指導員、或至體育行政單位擔任行政人員等，讓選手可以無後顧之憂的衝刺現在比賽。

體育侯友宜新北
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