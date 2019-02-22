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新北市準爸媽有福了！親子好康全在「新北孕育寶App」

2019-02-22 12:24聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市衛生局今天開記者會，找來代言的藝人洪百榕、宋達民及1歲的乖寶分享哺餵母乳及...
新北市衛生局今天開記者會，找來代言的藝人洪百榕、宋達民及1歲的乖寶分享哺餵母乳及育兒的經歷。記者張曼蘋／攝影
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新北市準爸媽有「小秘書」了！新北市政府整合各局處資源開發「新北孕育寶App」，提供從準媽媽產檢計程車資補助、生育補助，到孩子出生後如何哺乳、早療資源、偵測定位最近的哺集乳室、提醒疫苗施打種類及地點，甚至是提供6歲前免費親子課程與母嬰親善醫療院所等，要提供民眾所有育兒資訊、福利。

新北市衛生局今天開記者會，找來代言的藝人洪百榕、宋達民及1歲的乖寶分享哺餵母乳及育兒的經歷，並邀請民眾免費下載。新北孕育寶App有超多便利功能，包括如果在外有哺集乳室需求，只要打開App，就會馬上偵測定位最近的哺集乳室，甚至連當天有沒有開放都一清二楚。

另外，APP中的「爸媽小鬧鐘」也會貼心提醒家長，寶寶健康成長檢查時間、疫苗種類、施打地點，並協助做記錄；還可快速搜尋新北親子館場所，免費親子課程及設施，而懷孕的準媽媽也可透過好孕計程車服務即時叫車，並了解生育補助的申請方式。

新北市衛生局長陳潤秋表示，為迎接新生寶寶，新北市轄內母嬰親善醫療院所也會有限量「新北好孕御守」，要送給前往產檢的準媽媽，歡迎民眾到手機線上商店搜尋下載使用APP，相關資訊也可請上衛生局網站主題區／媽媽寶寶專區／新北孕育寶App查詢。

新北市政府整合各局處資源開發「新北孕育寶App」，提供從準媽媽產檢計程車資補助、...
新北市政府整合各局處資源開發「新北孕育寶App」，提供從準媽媽產檢計程車資補助、生育補助，到孩子出生後如何哺乳、偵測定位最近的哺集乳室等等，所有育兒資訊、福利一網打盡。圖／新北市衛生局提供
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生育補助親子
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