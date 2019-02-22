公車智慧站牌分年建置效率差？柯文哲：很不喜歡拖4年

2019-02-22 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市公共運輸處今天於交通會報指出，全市約3300站公車站位，可設智慧型站牌的有2100站，目前已完成1600站，預計111年完成陸續其他500站。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 北市公車站牌近來陸續建置更新為智慧站牌，交通局公共運輸處今天於交通會報指出，全市約3300站公車站位，可設智慧型站牌的有2100站，目前已完成1600站，預計111年完成陸續其他500站；不過，市長柯文哲卻認為「太慢」，柯也說「錢不是問題」、「我是很討厭看到什麼111年」。

公運處除陸續建置可連結網路更新到站即時資訊的智慧型站牌外，去年8月也因應部分道路缺乏低壓電源難以設置智慧站牌，試辦12支太陽能電子紙站牌，預計測試1年後評估站牌資訊準確率、設備妥善率及統整民眾反映意見來討論是否擴大辦理。

目前各行政區智慧站牌建置比例，大同、中山、內湖、南港、大安、中正、松山、信義區已超過5成，文山區也有48%，但像士林、北投區則分別為34.5%、29.1%。

對此，秘書長張哲揚則表示，民眾在乎自己搭公車的站位能否智慧化，有些行政區比例過低，若有缺乏電源問題，太陽能站牌其實不用測試一年，半年若認為效果不錯，就可以擴大辦理，而其他站位站牌智慧化也不用分四年辦理，或許兩年就能完成，應盡快讓各行政區能有相等的服務，用二備金做也可以。

柯文哲則說，有效沒效應該看半年甚至3個月就能知道，做個研究報告，若效果是好的，就做個決定把問題解決掉；是沒有人？沒有錢？還是廠商方面的問題？若都沒問題，那就速戰速決解決掉，「錢不是問題啦」。

柯也說，「我是很討厭看到什麼111年」，他很不喜歡拖4年，「一年建置150站？我不曉得為何政府效率變這麼差」，反正還是專業判斷，沒有錢再講。