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影／鼓勵銀髮長者走出家門 北市加碼補助

2019-02-22 11:52聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

北市政府為鼓勵銀髮長者走出家門及提供身心障礙者更多元選擇的交通運輸工具，台北市政府加碼補助敬老卡及愛心卡搭乘敬老愛心計程車、雙層觀光巴士補助金額，將不分搭乘車資高低，每趟次最高補助50點（元）。台北市長柯文哲表示，對長者及身心障礙者而言，多元運用交通運輸服務實現社會參與是一件恨重要的事，社會福利系統亦必須可長可久。

台北市長柯文哲上午出席台北市敬老卡/愛心卡搭乘敬老愛心計程車及雙層觀光巴士提高補...
台北市長柯文哲上午出席台北市敬老卡/愛心卡搭乘敬老愛心計程車及雙層觀光巴士提高補助金額記者會。記者徐兆玄／攝影
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台北市長柯文哲上午出席台北市敬老卡/愛心卡搭乘敬老愛心計程車及雙層觀光巴士提高補...
台北市長柯文哲上午出席台北市敬老卡/愛心卡搭乘敬老愛心計程車及雙層觀光巴士提高補助金額記者會。記者徐兆玄／攝影
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北市愛心計程車
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