新北消防局獲慈善基金會捐贈防寒衣 侯友宜：菩薩心

2019-02-22 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市消防局今天獲瀚邦國際慈善基金會捐贈防寒衣，財團法人旺英衛教基金會捐贈高頂救護車及鄭文榮捐贈獨立式住宅用警報器，新北市長侯友宜今天當面感謝並致贈感謝狀，侯友宜表示，捐贈的防災救護設備，讓捨身救人的消防人員有更多保護來挽救市民生命，感激他們給予消防人員很大的支持力量。

新北市長侯友宜今天由消防局長黃德清陪同，於市府18樓市長貴賓招待室接見4位捐贈救護車輛、救災裝備及獨立式住警報器的新北市民，曾黃麗明女士、黃詩鈞及黃詩傑兄弟及鄭文榮先生聚在一起寒暄交流，許多新北義消、消防人員一同見證參與，侯友宜殷切緊握捐贈者的雙手，連聲感謝與感動，現場充滿著溫馨的氣氛。

消防局表示，新北市人口即將突破400萬人，市民需求消防人員的頻率也增多。曾黃麗明為瀚邦國際慈善基金會董事長，延續去年度捐贈1000件救護背心，今年再加碼捐贈防寒衣給駐守東北角海岸線的第六救災救護大隊使用，也出資增購消防鞋及消防護頸給消防人員汰換，日前又資助消防局100萬元，提供6名救護菁英前往美國華盛頓參加每2年舉辦1次的「JEMS緊急救護競賽」，與來自英、美等地共計25支隊伍共同角逐這緊急救護的桂冠，也讓世界看到新北市107年OHCA康復出院率達百分之八的亮麗成績。並將於賽後與消防局4名幹部前往全世界OHCA急救成功率最高的西雅圖消防局，進行參訪交流及實習以汲取國外緊急救護專業智能，提升救護人員到院前緊急救護專業能力。

黃家兄弟黃詩傑及黃詩鈞共同出資捐贈救護車給新北市第四救災救護大隊安和消防分隊使用，由黃家兄弟的父親黃正勝捐款並成立財團法人旺英衛教基金會，由黃詩鈞擔任基金會執行長同時也是新北市義勇消防總隊義消救護大隊新店中隊中隊長，不論工作如何繁忙，但是仍會抽出時間到分隊進行協勤，用滿腔熱血幫助有需要的市民，個人也於澳洲取得高級救護技術員的證照；哥哥黃詩傑了解如此意義非凡的工作，也不遑多讓捐贈高頂救護車一輛，由擔任義消中隊長的弟弟黃詩鈞負責採購車上裝備。