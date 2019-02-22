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燈節遭批史上最爛 柯P：給工作人員打氣

2019-02-22 11:10聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北燈節遭國民黨市議員批評「史上最爛」，台北市柯文哲昨天在臉書發文聲援同仁，表示「這樣的評語，大家自有公斷」。今天上午柯文哲受訪時說，至少要給我們工作人員加油打氣，強調本來批評比較容易，真的要捲起袖子來做，比較辛苦。

柯文哲上午出席社會局敬老卡加碼記者會，會後接受媒體聯訪，被問及臉書上回應燈節的事，他表示，有時候太多負面批評，他去看是還好，但工作人員都很沮喪。

柯文哲在臉書上，則以短篇幅回應指出，兩年前他們把台北燈節移到西區舉辦之後，每一年都檢討改進，希望可以越辦越好。今年把燈區範圍擴大，目前已超過200萬人次觀賞，總人數應該會突破去年的紀錄，交通狀況也比前幾年好。

柯說，這幾天下來，每一位燈節現場的北市府同仁都很努力，有的甚至天天忙到凌晨，這些努力的成果呈現在市民眼前，用「史上最爛」短短四個字來形容，真的言重了。

此外，敬老卡政策欲加碼，過去搭乘計程車，100元以下可以折抵16點，100元以上可以折抵32點，未來凡搭乘計程車，單趟可折抵50點，1點代表1元，媒體好奇這項政策是想搶救長輩支持度。

柯文哲則說，不要什麼都說搶救，主要還是有政策在推，花同樣的錢，希望有最大的社會效益，一開始台北推敬老卡還是想改善老人公共運輸，改善長輩平均臥床七年的現狀，強調活得久沒有用，每天不是坐在客廳看電視就躺在床上，生活品質太差了，盼靠政策鼓勵長輩走出來。

台北市長柯文哲上午出席社會局敬老卡加碼記者會後接受媒體聯訪。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲上午出席社會局敬老卡加碼記者會後接受媒體聯訪。記者魏莨伊／攝影
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柯文哲計程車北市
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