燈節遭批史上最爛 柯P：給工作人員打氣

2019-02-22 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北燈節遭國民黨市議員批評「史上最爛」，台北市長柯文哲昨天在臉書發文聲援同仁，表示「這樣的評語，大家自有公斷」。今天上午柯文哲受訪時說，至少要給我們工作人員加油打氣，強調本來批評比較容易，真的要捲起袖子來做，比較辛苦。

柯文哲上午出席社會局敬老卡加碼記者會，會後接受媒體聯訪，被問及臉書上回應燈節的事，他表示，有時候太多負面批評，他去看是還好，但工作人員都很沮喪。

柯文哲在臉書上，則以短篇幅回應指出，兩年前他們把台北燈節移到西區舉辦之後，每一年都檢討改進，希望可以越辦越好。今年把燈區範圍擴大，目前已超過200萬人次觀賞，總人數應該會突破去年的紀錄，交通狀況也比前幾年好。

柯說，這幾天下來，每一位燈節現場的北市府同仁都很努力，有的甚至天天忙到凌晨，這些努力的成果呈現在市民眼前，用「史上最爛」短短四個字來形容，真的言重了。

此外，敬老卡政策欲加碼，過去搭乘計程車，100元以下可以折抵16點，100元以上可以折抵32點，未來凡搭乘計程車，單趟可折抵50點，1點代表1元，媒體好奇這項政策是想搶救長輩支持度。