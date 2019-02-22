淡水天元宮賞櫻擠爆 新北228起加開2線接駁車

2019-02-22 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



淡水天元宮櫻花盛開，每年都吸引大批民眾前往賞花，新北市交通局今年在2月28日到3月31日間增加「賞櫻專車」。圖／新北市交通局提供 分享 facebook 淡水天元宮櫻花盛開，遊客紛紛湧入，新北市交通局自28日至3月31日起將推出「捷運淡水站-天元宮」及「輕軌淡水行政中心站-天元宮」2條接駁公車，減少民眾自行駕車造成塞車或停車困難，影響賞櫻興致，上午8時分別由捷運淡水站及輕軌淡水行政中心站發車，末班車傍晚5時由天元宮發車，尖峰時間約10到15分鐘一班。

新北市交通局長鍾鳴時表示，往年僅有捷運淡水站至天元宮的專車，今年為配合淡海輕軌通車營運，再新開「輕軌淡水行政中心站-天元宮」接駁公車，讓民眾利用輕軌在沿線景點遊玩，如果要去賞櫻，只要到「輕軌淡水行政中心站(V07)」轉乘天元宮接駁公車即可。

淡水客運今年也在公車車身上設計櫻花造形車身彩貼，充滿花季的氛圍。該二條接駁公車頭班車分別在上午8時由捷運淡水站及輕軌淡水行政中心站發車，末班車傍晚5時由天元宮發車，其中「捷運淡水站-天元宮」尖峰約10到15分一班，「輕軌淡水行政中心站-天元宮」尖峰約15分一班。