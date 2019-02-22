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影／士林官邸鬱金香展登場！11天展期賞7萬株浪漫花海

2019-02-22 09:12聯合報 記者張世杰╱即時報導

「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」今天開幕，種植的花種以來自荷蘭、日本鬱金香...
「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」今天開幕，種植的花種以來自荷蘭、日本鬱金香為主，組成浪漫的鬱金香花海。記者林伯東／攝影
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北市「2019士林官邸鬱金香展」即日起展至3月3日，花展已經邁入第2年，今年首次引入日本品種，考量鬱金香最佳賞花時段，這次展期縮減為11天、橫跨228連假，民眾可以把握週末，一覽7萬株鬱金香的浪漫花海。

台北市連續第二年舉辦鬱金香展，去年種植3萬株鬱金香，今年提升數量栽種至7萬株，除了同樣展出荷蘭品種，也加入日本富山縣礪波市的鬱金香，花色達20種，園區也設置手做的荷蘭風車、木鞋、巴黎鐵塔、鬱金香造形物，讓人猶如置身外國情境。

台北市長柯文哲今天出席開幕式，荷蘭辦事處代表紀維德、日本富山縣礪波市長夏野修也一同出席。柯文哲致詞提到

去年鬱金香展，16天的展期來了53萬人，他問了底下局處，為何今年展期僅11天，理由是鬱金香無法擺太久，更換太多反而零零落落，但這次展期橫跨228連續假期，希望能有一樣多的參觀人數。

柯文哲表示北市府辦活動希望三個原則，其一是國際化，再來是在地化，最後一個原則是產業化，讓周邊的商圈參與，能有一個經濟活絡的活動。

北市公園處補充，今年鬱金香展跟士林周邊10餘間商家合作，推出專屬限定優惠活動，民眾透過官方臉書粉絲團（https://reurl.cc/DmV05），憑圖示折扣券至合作商家消費，即可享有限定優惠，11天展期預估可創造1億產值。

「2019士林官邸鬱金香展」即日起至3月3日展出，公園處提醒，園區開放時間為上午8點至晚間7點，民眾可搭乘捷運士林站，或乘坐聯營公車至台電臺北北區分處站、士林官邸站、小北街站等，接著徒步抵達士林官邸。

北市士林官邸荷蘭
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