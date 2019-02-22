LINE群組做善事 募資幫弱勢度難關

2019-02-22 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



圓融行善」群組號召者是新北一竹慈善會理事長許誥，透過群組以1人1000元協助弱勢。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

有別於許多群組團購搶便宜，「圓融行善」LINE群組是花錢行善，團員每次出資1000元，為弱勢家庭度過難關，曾經6小時內就募到10萬元。

圓融行善群組號召者是新北一竹慈善會理事長許誥，群組自去年6月成立，目前200多人。許誥說，圓融行善審核嚴格，必須由他親自前往訪視，且需要大筆金額才會啟動集資。

圓融行善曾協助三重的周姓一家4口，周媽媽罹癌，手術及化療後引發腸胃破洞及肝硬化，瘦弱到僅剩20多公斤，長子輕度智能不足，全家僅靠爸爸從事冷氣維修餬口；無奈屋漏偏逢連夜雨，全家的租屋處去年6月失火，頓時失去住處。

新北社會局緊急將長子安置，爸爸與女兒則暫住親友家；三重社福中心向許誥求助，他在群組發出通知，6小時內上百人響應，共湊得10萬元資助，住院的周媽媽感動落淚。

許誥表示，群組是為了幫人解決難關，且規定每人只能拿出1000元，不會在群組內相互比較，做善事不是有錢人才能做，只要有心，就能伸出援手。

許誥年輕時就到社福機構當志工，卅多歲投入殯葬業，見到很多喪家需要幫忙，若在自己能力範圍內，就協助辦頭七等儀式，甚至協助購買塔位；他未來也要交棒給兒子，繼續做善事。