士林夜市強力稽查 逼退2高價水果攤

2019-02-21 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ／台北報導



北市府聯合稽查小組去年開始密集稽查士林夜市水果攤，並對違規項目開罰。 圖／北市市場處提供 分享 facebook

近年來士林夜市頻頻傳出不肖現切水果攤商，疑似對遊客收取較高價格，北市府組成聯合稽查小組，加強稽查士林夜市商圈現切水果業者，1月以來共開單44件，裁罰總金額5萬2800元。其中，大南路慈諴宮前、基河路39號前合計2攤水果攤已結束營業，北市府也有意藉強力稽查和開單，讓現切水果攤商退場。

市場處攤販科長楊忠誠表示，士林市場外的流動攤販水果攤有2攤結束營業，目前還有9攤。至於士林市場內，有10攤現切水果攤，為合法攤商，加上有自治會約束，價格雖與外面攤商一樣，但買賣時會遵守規則，消費者同意後再分切水果。

他坦言，會到士林夜市買現切水果的多是國外觀光客，不清楚水果價格，加上整個商圈訂價一致，當場不會覺買貴，多半是事後向台灣友人反映，才發現買了天價水果。

楊忠誠說，這些攤商的價格的確偏高，以芭樂來說，每百公克30元，換算下來每台斤要180元，是傳統零售價的3、4倍。另如紅蓮霧，上個月批發上價每百公克10.8元，市場零售價17.5元，攤販宣稱進貨成本要13.3元，攤販售價高達40元。由於水果等級及每日批發價不太一樣，只能約略比較。

市場處曾與攤商溝通，若能像超商一樣分切水果後裝盒，標明價格出售，可減少爭議，但攤商沒意願。對於攤商售價偏高，楊忠誠表示，多數攤商選用的是上級品，加上洗切人工成本，甚至違規被開罰的錢都算進去，價格自然往上。

目前市府聯合稽查時，警察局對違規設攤者開罰1200元，環保局對汙染地面的攤商也開罰1200元，攤商最高一晚挨罰2400元，有2攤水果攤已不堪罰鍰而結束。另9家水果攤雖向市場處陳情希望減少稽查，但因攤商無法提出讓爭議不再發生的辦法，聯合稽查仍將持續，昨晚也再到士林夜市稽查。