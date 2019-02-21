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「政論不好看 沒事就看網球」 侯友宜會新北網球好手

2019-02-21 20:07聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

選前曾拜會請教網壇意見，新北市長侯友宜今再會見22歲新北市籍網球好手徐竫雯，她剛與另名選手張凱貞搭擋，拿下澳洲倫瑟斯頓女網賽雙打冠軍。喜歡運動的侯友宜，除關心徐竫雯近況，也和教練張力元等來賓頻討論網球好手謝淑薇等人表現，他說因為自己「回去沒事就看網球，其他政論節目不好看」。

徐竫雯目前世界排名WTA單打549名，侯友宜恭喜她，去年見面時是700多名，進步很多。去年侯競選新北市長時，曾拜會徐竫雯及張力元等人，聽尋網壇意見，當時徐反應網球室內場地不夠，下雨就轉而室內重訓；徐竫雯2天後又要赴日本橫濱挑戰賽，趁在台期間再見侯友宜。

侯友宜表示，謝謝徐竫雯來看他，兩人還互相交換禮物，徐竫雯送侯友宜檜木獎牌，侯也回送藍牙耳機。侯友宜承諾，短期要盤點可改成室內網球場的空間，例如學校風雨操場等，長期再看有無需要開闢專用室內網球場。

侯友宜也表示，對於選手退役後，要有轉換跑道當教練的媒合平台，到愛好運動的企業或學校；同樣是媒合平台，他還指出，很多有愛心的社團或企業想捐救護車，但實際上已經太多台，要成立公益平台，精準媒合有需要的運動場地或選手比賽經費。

而針對一般民眾，侯友宜說，目前新北市13座國民運動中心，未來還要加3座，常用的設施如跑步機及重訓器材等，不一定要蓋到運動中心規模，可以蓋微型運動中心，這都要盤點。另他也說，之前去看金山的中角沙珠灣可以衝浪，「我們畢竟是海洋國家，可以找新北市特殊地緣來發展適合運動」。

新北市體育處表示，選手專業訓練需求，都可以幫忙媒合；如田徑撐竿跳好手謝佳翰，每天在三鶯運動中心體能重訓；鏈球選手洪琇玟也固定在板橋運動中心肌力體能教室訓練。

徐竫雯表示，澳洲倫瑟斯頓是人生第一個正式大滿貫，是好的開始。且後來知道對手是種子選手，世界排名100左右，對自己有能力挑戰世界前一百更有信心。徐竫雯會後受訪也說，有信心也要有資源，如在亞洲區比賽費用還可攤提，若到歐美比賽是很大一筆開銷。

新北市長侯友宜（左）會見新北市籍網球好手徐竫雯（右），徐竫雯剛與張凱貞搭擋，拿下...
新北市長侯友宜（左）會見新北市籍網球好手徐竫雯（右），徐竫雯剛與張凱貞搭擋，拿下澳洲倫瑟斯頓女網賽雙打冠軍。目前她個人世界排名為WTA549名。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜（右3）會見新北市籍網球好手徐竫雯（左3）、其教練張力元（左2）等...
新北市長侯友宜（右3）會見新北市籍網球好手徐竫雯（左3）、其教練張力元（左2）等人。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜（中）會見新北市籍網球好手徐竫雯（左2），兩人互相送禮。記者魏翊庭...
新北市長侯友宜（中）會見新北市籍網球好手徐竫雯（左2），兩人互相送禮。記者魏翊庭／攝影
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侯友宜澳洲
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