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環狀線試車尖銳煞車聲好吵 板橋居民：讓人精神分裂

2019-02-21 20:07聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市捷運環狀線年底通車，但試車階段密集煞車聲，引發附近居民不滿，板橋段居民憤怒地說，聲音實在讓人受不了，每天從早上6點試車到晚上7、8點，「尖銳聲音快讓人精神分裂！」新北市議員劉美芳今天開協調會，要求新北市捷運工程局及台北市捷運工程局提供解決方案，雙北捷運工程局將編列台幣850萬元設置倒L型隔音牆，並研議改善捷運車輛通行方式，改善工程預計10月前完工。

劉美芳表示，捷運路線是長期的設備，尚在試車階段就已經造成民眾莫大困擾，從隔音設備到車輛通行方式，都是雙北捷運工程局需要一個個去解決重要的工作，這次捷運工程局編列的850萬隔音設備方案，希望能根治噪音的問題，解決附近數千戶民眾的長期困擾。

新北市捷運局副局長詹榮鋒表示，環狀線第一階段工程由台北市捷運局主辦，全線土建工程已完工，目前正在進行列車及機電系統全線測試，因應去年底開始沿線居民陸續反映試車噪音，已請台北市捷運局施工單位進行改善。

詹榮鋒表示，為配合捷運環狀線通車，進行全系統整合測試，包括高速及一般營運速率測試，其中高速測試屬車輛設計標準性能測試，行駛速率較大，噪音主要來源是轉彎路段的輪軌摩擦及電聯車本身機電設備運轉音所造成，但環狀線全線大部分為高架型式，已設計隔音牆，均需符合噪音管制法及陸上運輸系統噪音管制標準規定。

詹榮鋒強調，目前將進行列車改善及軌道降噪，包括列車車輪「真圓度」調整、鋼軌磨光、降低摩擦噪音，加高隔音牆、加裝吸音板等作業，後續進行正常營運班表測試時，將由第三公正單位監測噪音值，驗證改善成果，全部作業將於通車前完成，以維護沿線居民生活環境品質。

台北市捷運局第一區工程處總工程司黃泰聰也說，多項減噪措施持續進行，預計隔音牆加高50公分、加裝隔音棉等，以降低噪音，屆時將找來第三方公正單位，用科學數據量測，「是否降低分貝是沒有辦法用『感受』來判斷。」

新北市議員劉美芳今天開協調會，要求新北市捷運工程局及台北市捷運工程局提供解決方案...
新北市議員劉美芳今天開協調會，要求新北市捷運工程局及台北市捷運工程局提供解決方案。記者張曼蘋／攝影
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新北市捷運環狀線年底通車，但試車階段密集煞車聲，引發附近居民不滿，板橋段居民憤怒...
新北市捷運環狀線年底通車，但試車階段密集煞車聲，引發附近居民不滿，板橋段居民憤怒地說，「尖銳聲音快讓人精神分裂！」記者張曼蘋／攝影
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捷運環狀線噪音
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