親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

矯正制度失靈 累犯加重刑期果真天經地義？

柴犬被飼主綁前腳站立稱管教 動保處稽查提醒勿過當

2019-02-21 19:02聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

北市動保處於本於8日接獲民眾反映，南港區有飼主將飼養柴犬前腳綁住，令其站立於自家陽台，疑似為虐狗案件。動保處前往了解飼主對犬隻之飼養狀況及照護方式，雖犬隻經現場檢查並未受傷，動保處仍向飼主宣導正確的飼養觀念，並開立勸導單要求立即改善。

動保處表示於當日約於現場見到1隻白毛柴犬「帥哥」，但未見到「帥哥」被綁住前肢迫其站立的行為。訪談時，飼主聲稱是因為最近發現其不像平時可自行跳上沙發或床鋪，為了訓練後腳的力量所為。經動保處對「帥哥」進行全身仔細檢查，未發現外傷且與飼主互動良好，平時飼養於屋內，現場有提供乾淨的飼料與飲水。

動保處明確告知飼主，綁住犬隻前腳行為可能對於犬隻有不良影響，並依動物保護法第30條之1第1款規定向飼主開立勸導單，嚴正告知不得再犯。

不料，動保處於18日再次收到民眾所提供的檢舉影片，影片可聽到「帥哥」發出相當緊張的叫聲，經動保處初步研判似為飼主管教行為所致。動保處再次會同南港派出所員警前往現場關心，經動保處再次細心的檢查「帥哥」的精神及健康狀況，「帥哥」身體確無受到傷害，與飼主互動仍良好，也不畏懼陌生人且與人親密，並無遭到虐待或傷害的表現。

由於「帥哥」2次的現場稽查狀況皆良好，雖難以依此認定是否為不當管教，動保處仍再次鄭重告知飼主，若又出現如影片中綁住犬隻前腳之不適當管教行為，可依動保法規定，處3000元至1萬5000元罰鍰並沒入犬隻，請飼主務必拿捏管教「帥哥」的方式，以免觸法。

民眾通報動保處柴犬遭飼主綁前腳站立，有虐待之虞。圖/動保處提供
民眾通報動保處柴犬遭飼主綁前腳站立，有虐待之虞。圖/動保處提供
分享

柴犬動保法虐狗
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

影╱幫女騎士綁鞋帶網嘆太撩妹 她笑：我是女的

2019-02-21 17:06

新北預算又卡關 副市長打臉藍黨鞭

2019-02-21 17:47

士林夜市現切水果攤爭議不斷 市府強力稽查迫退出商圈

2019-02-21 14:55

士林官邸鬱金香展開幕 浪漫花海綻放

2019-02-21 12:14

台北燈節挨轟「史上最爛」 柯文哲：我覺得還好

2019-02-21 12:09

士林夜市現切水果攤 市府一月取締44件2攤倒了

2019-02-21 10:28

北市去年消費爭議達1萬4千件 網購最多樂購蝦皮居榜首

2019-02-21 10:20

打造金華街文創城區 日式宿舍變身文青甜點店

2019-02-21 09:35

老舊管線漏水搶修 北市挖路第1名

2019-02-21 00:04

林口智慧宅 每戶有大量節能家電

2019-02-21 00:00

新北路平專案減少民怨 每季整合挖路

2019-02-20 23:55

林口文小18用地 改做運動公園 6月啟用

2019-02-20 23:51

土城員和青年社宅動土 2021完工

2019-02-20 23:47

5區修漏水 半個北市天天挖路

2019-02-20 23:44

寵物寄養、美容業 有條件准入住宅區開店

2019-02-20 23:23

藝人納豆假冒舅舅逛燈會 真假侯友宜同框猜燈謎

2019-02-20 20:18

貢寮尖山腳溪步道修好了 民眾行走安全

2019-02-20 20:09

不願當二等公民 新莊里長盼污水道快施作

2019-02-20 20:09

淡水青商會猜燈謎 外籍學生感受傳統文化

2019-02-20 20:08

汐止招商街沒公車不便 會勘增Youbike

2019-02-20 20:08

和台北端差好多 汐止內溝溪木棧道要重做

2019-02-20 20:07

被邀上議會質詢台 新北副市長：我比較沒辦法說明

2019-02-20 18:56

林口工一市地重劃 拆遷民眾可入住社宅

2019-02-20 17:53

大巨蛋6月解決？ 柯文哲：沒有預設時間表

2019-02-20 16:12

紀念柱遭人破壞 二二八紀念館：不排除提告

2019-02-20 14:49

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:49

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

笨蛋！宜蘭蓋不蓋高鐵關鍵在票價 網友一句話突破盲腸

2019-02-20 16:31

士林夜市現切水果攤 市府一月取締44件2攤倒了

2019-02-21 10:28

影╱郭國文指農產銷中是騙局 謝龍介：外行話不必回應

2019-02-21 13:06

台北燈節挨轟「史上最爛」 柯文哲：我覺得還好

2019-02-21 12:09

影╱她是能與上帝心靈對話的全盲長笛天使 下月飛德國深造

2019-02-20 19:33

𩵚魠魚季 台東釣到20公斤魚王

2019-02-20 23:20

五股交流道增設65線高架匝道 2023年可望提早完成

2019-02-21 12:22

士林夜市現切水果攤爭議不斷 市府強力稽查迫退出商圈

2019-02-21 14:55

影／浙江九獅圖、百葉龍來台 道具機關讓人看傻了

2019-02-20 22:47

士林官邸鬱金香展開幕 浪漫花海綻放

2019-02-21 12:14

藝人納豆假冒舅舅逛燈會 真假侯友宜同框猜燈謎

2019-02-20 20:18

神秘宗教習俗「觀四腳神」重現 童如青蛙四處跳

2019-02-21 14:05

因為3棵老松樹 公館國中校舍重建變更規畫

2019-02-21 09:22

臺中監獄收容人花燈獲獎 矯正機關連11年奪「燈王」

2019-02-20 21:05

參觀台中花博 愛馬仕台灣區總經理：現代忙碌人最需要

2019-02-21 10:08

影╱幫女騎士綁鞋帶網嘆太撩妹 她笑：我是女的

2019-02-21 17:06

台南降房屋稅有困難？藍議員：鄭文燦敢、黃偉哲不敢

2019-02-21 13:17

台南要建輕軌 西門路沿線居民反對抗議

2019-02-21 17:41

基隆招考清潔隊出現假簡章 多名議員被騙分享

2019-02-20 20:21

影／韓國瑜、陳致中同台 還大喊「愛與包容」

2019-02-21 11:44

30米高空炫技 台灣燈會高空馬戲團演出僅剩一場

2019-02-20 21:58

瞎爆！這群人住水庫旁 卻年年缺水用

2019-02-21 16:48

宜蘭檢舉烏賊車一年爽賺28萬 但現在被迫要出走了

2019-02-21 17:57

粉紅花海超浪漫 烏山頭水庫南洋櫻提前盛開

2019-02-21 07:41

垃圾堆8600噸 花蓮求援

2019-02-21 00:12

不再滯銷 鳳梨出貨銷陸 高雄鳳梨伯笑顏開

2019-02-20 23:05

兩廟人馬摔椅打架 罰「跪媽祖前懺悔」

2019-02-21 15:30

后里泰安櫻花開4成 網友期待228連假全開

2019-02-21 10:18

不老餐廳推「125號便當直送」 學用Line@訂單線上客服

2019-02-21 09:35

23日起…新溪口吊橋門票 只需50元

2019-02-20 23:32

打造金華街文創城區 日式宿舍變身文青甜點店

2019-02-21 09:35

嘉義帝寶爭議 水庫保護聯盟不排除再絕食抗議

2019-02-21 10:48

吳志揚暗批選市長得票少 陳學聖：公道自在人心

2019-02-20 22:51

新埔花燈踩街24日傍晚登場 交通管制看這裡

2019-02-20 18:22

爬大坑步道可消耗一塊雞排熱量 中市觀旅局長爬給你看

2019-02-21 15:40

台灣燈會隨便拍都美 外媒見證台灣軟實力

2019-02-21 10:47

不願當二等公民 新莊里長盼污水道快施作

2019-02-20 20:09

中市秘書處長／26歲顏迺倫 全台最年輕一級首長

2019-02-20 22:40

遭批史上最爛燈節？北市觀傳局長：歡迎來走走

2019-02-21 10:47

新北預算又卡關 副市長打臉藍黨鞭

2019-02-21 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top