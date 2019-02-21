柴犬被飼主綁前腳站立稱管教 動保處稽查提醒勿過當

2019-02-21 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



北市動保處於本於8日接獲民眾反映，南港區有飼主將飼養柴犬前腳綁住，令其站立於自家陽台，疑似為虐狗案件。動保處前往了解飼主對犬隻之飼養狀況及照護方式，雖犬隻經現場檢查並未受傷，動保處仍向飼主宣導正確的飼養觀念，並開立勸導單要求立即改善。

動保處表示於當日約於現場見到1隻白毛柴犬「帥哥」，但未見到「帥哥」被綁住前肢迫其站立的行為。訪談時，飼主聲稱是因為最近發現其不像平時可自行跳上沙發或床鋪，為了訓練後腳的力量所為。經動保處對「帥哥」進行全身仔細檢查，未發現外傷且與飼主互動良好，平時飼養於屋內，現場有提供乾淨的飼料與飲水。

動保處明確告知飼主，綁住犬隻前腳行為可能對於犬隻有不良影響，並依動物保護法第30條之1第1款規定向飼主開立勸導單，嚴正告知不得再犯。

不料，動保處於18日再次收到民眾所提供的檢舉影片，影片可聽到「帥哥」發出相當緊張的叫聲，經動保處初步研判似為飼主管教行為所致。動保處再次會同南港派出所員警前往現場關心，經動保處再次細心的檢查「帥哥」的精神及健康狀況，「帥哥」身體確無受到傷害，與飼主互動仍良好，也不畏懼陌生人且與人親密，並無遭到虐待或傷害的表現。