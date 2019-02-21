北市參與式預算制度 吸引菲律賓依沙貝拉大學觀摩

2019-02-21 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台北市政府為落實「開放政府、全民參與」的施政理念，建立了由公民提案的參與式預算制度，開放公民參與，讓公民成為政府的一部分，共同參與市政的推動。而歷經3年多的推動，參與人數逐年成長，第3年包括提案與提案票選（i-Voting）等活動，已有逾10萬名市民參與。菲律賓依沙貝拉州立大學（Isabela State University）學術參訪團今也特地至民政局，了解台北市的執行情形並進行交流，對於實施成果也表示讚賞。

民政局副局長許敏娟負責接待，她表示，民政局的業務從一個人的出生開始，一生都有相關。今天要介紹的參與式預算已有多次國際交流的經驗，會後也將安排參訪團至信義公民會館參觀，希望藉此更了解台北市公民參與市政的狀況。

自治行政科長施淑梨介紹，臺北市參與式預算運行3年來，已有一套制度性的運行方式，她以「重新參與你的生活」標語來闡述參與式預算精神，並說明實施流程及成功實例，讓參訪團輕鬆了解參與式預算。另會議也邀請世新大學及中央大學陳俊明及許雲翔兩位教授出席分享協助推動參與式預算的經驗。

此外，值得一提的是，105年至今，已經有8個專屬新移民的參與式預算提案，民政局藉由新移民參與式預算的推動，促進新移民的社會參與，並幫助新移民更能認同這片土地。

參訪團特別好奇，民眾提案執行是否會排除原來預算？民政局也說明，參與式預算以專案預算的形式編列，而非撥用各機關其他的預算，因此也不會造成預算排擠。