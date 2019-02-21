三芝福成社區「金卓越」 金山社區來取經

2019-02-21 21:17 觀天下 記者廖品涵／三芝報導



三芝福成社區發展協會榮獲衛福部頒發的「金卓越社區獎」，金山的社區代表都來到三芝福成社區參訪取經。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 三芝福成社區發展協會榮獲衛福部頒發的「金卓越社區獎」，長輩及幼童都有所照顧，更營造老幼共融共學的環境與才藝，今(21)日金山的社區代表都來到三芝福成社區參訪取經，希望透過經驗交流分享，可以讓兩區的社區品質都有所提升。

金山區公所社會人文課長張?文表示，這是第一次帶著七個社區跨區參訪，希望藉由多個社區的取經吸收經驗，要讓金山的社區更好，而今天也很感謝三芝福成社區不藏私的分享，希望雙方交流讓雙方都更進步。

福成社區理事長鄭國賢在經驗分享中提到，在社區規劃時，最首要目標已經不是自己的社區好，而是希望整個三芝區都更好，因此整合資源與力量就變得相當重要，另外社區的志工也要有為社區服務付出的覺悟，因為要從非營利社區中得到利益根本不可能，因此也勉勵社區夥伴們轉換心態，讓自己生活的區域更進步也更美好。

三芝區長林慶豐福表示，福成社區營運相當好，人力志工相當願意為社區付出，而今天社區也鉅細彌遺的將社區營運、相關資料完全都攤開在來自金山夥伴的面前，期待金山區與三芝區的社區發展都可以越來越進步，也祝福金山區的七個社區未來也有獲得金卓越獎的機會，讓北海岸的社區的共好，讓長幼都有所照顧。