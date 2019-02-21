新北預算又卡關 副市長打臉藍黨鞭

2019-02-21 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市府預算到目前仍未過關，已是全台灣唯一預算未過的市政府，新北市議會近期舉行協商，未料協商過程中，國民黨團書記長周勝考提出市府可接受統刪預算35億元，被新北副市長謝政達打臉周說法，民進黨團總召何博文指出，副市長謝政達還要離席，這是尊重議會嗎？

參與協商的副市長謝政達表示，市府團隊積極進行協商，並未離席，也未私下允諾刪除預算金額，對於民進黨統刪金額，將再努力溝通協調。

新北市議會今舉行臨時會審新北市預算，副市長吳明機接受質詢，民進黨團總召何博文指出，所有議員在農曆新年全程配合市府、議會開會，期望總預算趕快進行通過，但協商的副市長謝政達卻在在野黨面前，打臉國民黨團書記長周勝考，甚至要離席。

周勝考說，民進黨團提出要統刪預算約60億，經協商後降為50億，但去年預算是遭統刪32億，因此提出市府可接受的35億元，不過當時謝政達有站起來表達意見，最後協商仍未有結果。

何博文表示，到底是誰不想要通過預算，新北市政府的態度是不是不想協商？不想審查？請市府拿出態度到底要不要協商，協商過程市府官員全跑光，卻留下他在協商會場，新北市長侯友宜到底想不想通過預算。