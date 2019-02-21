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新北環狀線測試噪音太吵惹民怨 通車前拚減噪

2019-02-21 17:52中央社 新北21日電

捷運環狀線趕在年底前通車，近來頻頻進行列車運行測試，但因噪音造成沿線民怨不斷，新北捷運局要求主責的台北市捷運局加強減噪，以利年中進行列車正常班距的穩定性測試。

新北市捷運環狀線目前進行捷運車輛試車測試階段，但從試車開始，噪音就一直造成附近民眾的強烈困擾，尤其是板橋站的區段，列車行經常發出尖銳煞車聲，尤其是夜深時更加誇張，嚴重影響附近居民睡眠的生活品質。

新北市議員劉美芳表示，特地邀集新北市捷運工程局及台北市捷運工程局及相關單位進行會商，力求解決之方案，經過她大力爭取，雙北的捷運工程局同意編列新台幣850萬元先行設置隔音牆，再研議改善捷運車輛通行方式，改善工程預計今年10月前完工。

她表示，捷運噪音困擾已顯然是地方重大的議題，她去年12月曾召開過協調會，大家認為在試車階段就已經造成民眾莫大困擾，捷運局應積極改善，從隔音設備到車輛通行方式，都是雙北捷運工程局未來需要一個一個去解決的重要工作，以解決沿線居民的困擾。

新北市捷運工程局副局長詹榮鋒說，目前已與台北市捷運工程局協調初步編列新台幣850萬元來防治噪音的工程，也希望能提升附近市民的生活品質，優先解決市民建議及反映。

新北捷運局長李政安表示，前一陣子在測試列車性能，往往需要拉高速度再來剎車，或是轉彎時規定時速10公里，但測試時會提高到15公里等，確實因此有較大噪音，除了板橋站附近外，還有景平路、民生路及思源路等許多路段，都引來很多民眾投訴。

他表示，近來已要求台北捷運局加強減噪，不僅在隔音牆上有直立牆的就盡可能改為倒L型牆，壓克力牆面加貼隔音棉等，大概可減2到6分貝；在列車方面，除了減速及鋼輪鋼軌進行削圓切割及磨平下，大概能減約7分貝，如此就能減少不少噪音。

李政安強調，目前已要求台北市捷運工程局積極減噪改善中，希望趕在5月左右進行班表穩定性測試前完成改善，屆時，列車將比照正常營運班距從上午6時到晚間12時進行測試，盼測試時噪音能大幅降低，有效降低民怨。

捷運環狀線噪音
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