名喜餅店詩特莉被爆鼓勵「無償加班」？人資稱誤會

2019-02-21 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



以手工餅乾、喜餅、彌月禮盒聞名的詩特莉，遭離職員工向北市議員李建昌議員爆料，公司人資經理會鼓勵員工「無償加班」，若打卡時間為21:22分，會要求店長手動修改核計21:00的薪水，另外，還積欠年終獎金未給、未休完的補休、特休不予核薪。

李建昌認為，詩特莉已違反勞基法第24條、第29條及第38條，已請市府勞動局在近期內進行勞檢，若員工爆料屬實，建請勞動局要予以輔導或開罰，協助員工爭取回應有的權益

該公司楊姓人資經理則表示，更改出勤紀錄應該是誤會，有申請就會給加班費，不會鼓勵「無償加班」不給加班費，員工下班都是指紋辨識，店長也會審核班表；至於公司108年發放年終獎金制度，部分資深的員工皆未領到年終。楊姓經理表示，年終獎金是依照考核制度，可能是因考績，沒有年終獎金。

另外，爆料員工向李建昌投訴指出，公司人資經理無預警地在2月初發布，於107年12月去年度之前產生之補休及特休到期的時數，必須在108年7月31日前完成排休並休完。所以2018年12月去年度之前的補休特休時數將不會核薪。

對此，楊姓經理指出，公司是希望員工盡快補休，不過，加班費也已經不會累積補休不准核薪，從1月起，已經全面核薪；有可能有店長不清楚制度。