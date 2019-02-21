士林夜市現切水果攤爭議不斷 市府強力稽查迫退出商圈

2019-02-21 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



市府聯合稽查小組去年開始密集稽查士林夜市水果攤，並對違規項目開罰。圖/市場處提供 分享 facebook

士林夜市現切水果攤因常衍生開天價的交易糾紛，市府對此特別組成聯合稽查小組，士林市場外屬流動攤販的水果攤已有2攤結束營業，目前還有9攤現切水果攤。市場處攤販科長楊忠誠表示，市府高層不滿類似爭議屢傳影響觀光形象，但因為法令無法限定價格，將以密集稽查開單方式，讓現切水果攤退出商圈。

楊忠誠表示，位於士林市場內的10攤現切水果攤，為向市場處承租的合法攤商，加上有自治會約束，因此雖然價格與外面攤商一樣，但買賣時會遵守經消費者同意再分切的規則。他坦言，會到士林夜市買現切水果的多是國外觀光客，不清楚水果價格，加上整個商圈訂價都一致，因此當場不會有買貴的警覺，多半是事後向台灣友人反映，才發現買了天價水果。

楊忠誠表示，這些攤商的價格的確偏高，以芭樂來說，每百公克30元，換算下來每台斤要180元，是傳統零售價的3、4倍。過去也與攤商溝通過，若能將水果像超商一樣分切裝盒，標明價格出售，讓消費者清楚買的數量，可減少爭議，但攤商沒有意願。對於攤商售價偏高，他表示，多數攤商選用的是上級品，加上洗切的人工成本，甚至違規被開單的罰鍰都要算進成本，因此價格自然往上。

目前市府聯合稽查時，警察局對違規設攤者開罰1200元，環保局對汙染地面的攤商也開罰1200元，攤商最高一晚就會被開罰2400元，因此有兩攤水果攤已不堪罰鍰而結束。另9家水果攤雖向市場處陳情希望減少稽查，但因為攤商無法提出讓爭議不再發生的辦法，聯合稽查仍將持續，今晚將會再到士林夜市稽查。