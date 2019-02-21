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士林夜市現切水果攤屢爆消費糾紛 市府一月取締44件2攤倒了

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士林官邸鬱金香展開幕 浪漫花海綻放

2019-02-21 12:14聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」今天開幕，台北市柯文哲上午出席開幕活動，官邸種植的花種以來自荷蘭、日本鬱金香為主，另有風信子等球根花卉，吸引大批民眾觀賞浪漫的鬱金香花海。

「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」今天開幕，種植的花種以來自荷蘭、日本鬱金香...
「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」今天開幕，種植的花種以來自荷蘭、日本鬱金香為主，組成浪漫的鬱金香花海。記者林伯東／攝影
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「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」今天開幕，種植的花種以來自荷蘭、日本鬱金香...
「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」今天開幕，種植的花種以來自荷蘭、日本鬱金香為主，組成浪漫的鬱金香花海。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲（中）上午出席「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」開幕活動。記者...
台北市長柯文哲（中）上午出席「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」開幕活動。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲（中）上午出席「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」開幕活動。記者...
台北市長柯文哲（中）上午出席「2019士林官邸鬱金香展-期待相鬱」開幕活動。記者林伯東／攝影
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荷蘭柯文哲北市
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