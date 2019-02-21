士林夜市現切水果攤 市府一月取締44件2攤倒了

2019-02-21 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



北市府跨局處組成稽查小組，稽查士林夜市現切水果攤。圖／法務局提供 分享 facebook

近年來士林夜市傳出不肖現切水果攤商，疑似對遊客收取較高價格，消費爭議情事屢登上新聞版面。北市府春節前特別組成聯合稽查小組，對士林夜市商圈現切水果業者加強稽查，1月共份取締開單44件，包括警察局取締開單42件、環保局開出舉發通知書2張，共計裁罰5萬2800元。經聯合稽查後，大南路慈諴宮前、基河路39號前合計2攤水果攤目前已結束營業。

市場處表示，自去年年1月9日至今年1月30日止，共稽查現切水果攤834攤次，對未依「買果四部曲」流程販售者予以輔導改善87攤次。警察局以業者未經許可在道路擺設攤位，違反道路交通管理處罰條例取締開單144件，計17萬2800元。環保局以業者棄置水果皮污染環境，違反廢棄物清理法開出告發單3張，共計3600元，另環境髒亂勸導改善77攤次。衛生局對食品衛生勸導改善237攤次、開出勸導單3張，消保官對標價不清楚則輔導改善42攤次。

市場處科長楊忠誠表示，稽查時有發現價格偏高情形，以紅蓮霧為例，上個月在分析時，批發上價每百公克10.8元，市場零售價每百公克17.5元，攤販宣稱進貨成本13.3元，攤販售價高達40元。但因為水果等級及每日的批發價不太一樣，只能約略比較。

法務局表示，為杜絕業者高價販售心態，維護士林夜市觀光形象，避免消費爭議再發生，警察局、環保局、衛生局及法務局等跨局處聯合稽查小組，對現切水果業者營業秩序、環境清潔及食品衛生等項仍將持續不定期查核，要求確實標示價格，並應先與消費者確認總價及購買意願後，再分切水果，不得有強迫購買行為。