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北市去年消費爭議達1萬4千件 網購最多樂購蝦皮居榜首

2019-02-21 10:20聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

主任消保官何修蘭說明去年消費爭議統計狀況。記者莊琇閔／攝影
主任消保官何修蘭說明去年消費爭議統計狀況。記者莊琇閔／攝影
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台北市法務局今公布去年度消費申訴案件排行，共計1萬4287件申訴案，超越前年的1萬3894件，案件數呈持續上昇趨勢，佔全國案件數26.5%。消費爭議前5種類型依序為網路購物、線上遊戲、通訊及周邊產品、運輸及車輛、電信爭議類。

法務局表示，2018年消費爭議申訴案件數量最多類別與2017年相同，仍為網路購物類，共有2039件，榜首為樂購蝦皮261件。網購消費爭議類型中，以物品瑕疵、退換貨爭議及賣家網路詐騙為主要類型。由於網路購物具有極大便利性，已成現代人主要購物方式之一，近年來臉書廣告及一頁式廣告所衍生詐騙及消費爭議層出不窮，法務局也拍攝由市長柯文哲演出「網路購物望聞問切」宣導短片放置官網，提醒消費者「臉書等社群網站不是網路購物平台，沒有任何交易安全機制」，建議向有提供第三方支付服務的網購平台購物，較有保障。

消費爭議案件排名第2位為線上遊戲類，與前一年相同，但案件量則由922件增加至1252件，成長幅度達36%。被申訴最多業者仍為遊戲橘子共278件，主要爭議為帳號被盜用、停權、系統設備維修故障、抽獎爭議及退費爭議等。對於這些常見爭議，經濟部已於去年10月公告修正「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並於今年1月8日生效，新規定修正以往容易衍生消費爭議的部分規定，應能有效降低線上遊戲類消費爭議案件數量。法務局呼籲消費者，遇到特殊狀況發生時，應用手機截圖功能留存畫面、保存證據，以利後續消費爭議協商、調解或訴訟。

去年申訴案件數類別排名第3為通訊及週邊產品類，被申訴榜首業者為美商蘋果，以手機瑕疵、系統更新後降低效能、過保固期後維修費用及退換貨等為主。消費爭議案件類型排名第4位為運輸及車輛類，申訴案件量計有814件，以馬自達汽車公司225件居首，主因為Mazda6和CX-5車型因引擎冷卻液洩漏導致車輛降速及衍生機件故障等重大消費爭議。

電信爭議以705件仍排居第5，中華電信因市佔率高、設備通訊及資費爭議等事由，再次以185件居電信類榜首。此外，排名第6至第9名分別為運動健身類、補習類、電器類、電腦及周邊產品類，消費申訴爭議最多的業者分別為World Gym健身俱樂部、查爾斯語言補習班、LG台灣樂金及華碩電腦。

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