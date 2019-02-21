打造金華街文創城區 日式宿舍變身文青甜點店

2019-02-21 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市大安區金華街沿街有多棟古色古香的日式宿舍，經過修復改建，金華街84、86號打造成「金錦町」以嶄新面貌亮相，文青系伴手禮甜點，搭配木造、竹籬風格，好拍又好看，店家期盼能成為年輕族群打卡新地標。

大安區金華街沿街曾經是許多日本公務員的宿舍，已有80至90年歷史，其中金華街84、86號，所有權單位為財政部國產署，透過台北市文化局老房子文化運動計畫媒合，由樂陞科技得標取得9年經營權，斥資3400萬花5年修繕，保留歷史空間記憶，昨日正式開幕。

「金錦町」內是複合式空間，希望可以呈現日式風貌。董事長陳國華表示，當時與建築師討論，一側保留日式建築的木造押條雨淋板，另一側則仿造成透明雨淋板，穿透的視覺效果相當美觀；部分空間作為修復紀錄的展覽空間；除了有座位區可享受空間，對外有設伴手禮禮品店，盼特色商品能擦亮「金錦町」品牌。

陳國華說，老屋規定不可使用明火，因此當初最困難的部分是決策要做什麼營運內容，必須經文化局審查通過，最後才決定做伴手禮品牌，未來假日也會利用空間辦藝文活動。