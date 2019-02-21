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林口智慧宅 每戶有大量節能家電

2019-02-21 00:00聯合報 文／王敏旭

圖／王敏旭
圖／王敏旭
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新北林口聲寶智慧宅昨完工啟用，54戶各種不同風格的居住環境「只租不賣」，並採飯店式管理，每戶都含有大量智慧節能家電與設備。盛寶建設總經理楊茂昇說，將提供林口地區企業承租使用。

林口新北
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