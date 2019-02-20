藝人納豆假冒舅舅逛燈會 真假侯友宜同框猜燈謎

2019-02-20 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



藝人納豆（左）今晚假扮舅舅侯友宜，跟著擅長模仿的藝人郭子乾（右）逛燈會，此時侯友宜（中）本尊亂入，還虧納豆「很多女生追」，笑料不斷。圖／新北市民政局提供 分享 facebook 新北市長侯友宜今天傍晚臉書開直播介紹新北元宵燈會，但畫面上出現的人卻是侯友宜的外甥、藝人納豆，他假扮舅舅，跟著擅長模仿的藝人郭子乾逛燈會，還嗆聲要揪出「冒牌侯友宜」，此時侯友宜本尊亂入，還嗆納豆「給你當市長我看大家都倒了了」，虧納豆「很多女生追」，笑料不斷。

「2019新北市豬福滿滿祈福燈會」2月18日到3月3日在大台北都會公園舉辦，今天透過市長侯友宜臉書直播行銷，納豆穿起刑警背心、帽子，假扮舅舅侯友宜，跟藝人郭子乾搭檔逛燈會，推薦現場5大燈區特色，還集合各地小吃，值得來體驗。

直播過程中納豆嗆聲「聽說有假冒侯友宜的人出現，我要把那個人抓出來！」沒想到鏡頭一轉，侯友宜本尊突然出現，納豆還指著侯友宜說「假扮我假扮的很像喔」，侯友宜則笑著對納豆說「你一張嘴胡蕊蕊」、「給你當市長，大家都倒了了」。還虧納豆「很多女生追」，讓納豆趕緊轉移話題說「今天不要聊這個」。

侯友宜介紹今年主燈特色是「五福臨門、諸事大吉」，不料侯友宜的「諸事」發音不標準，郭子乾和納豆相繼拿侯友宜的台灣國語開玩笑，郭子乾說「諸事大吉？茲事體大？這個諸事大吉的話就茲事體大。」納豆補刀說「那你喜歡什麼姿勢」，侯友宜則說「我這是標準的台灣嘉義國語」。