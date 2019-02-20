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被邀上議會質詢台 新北副市長：我比較沒辦法說明

2019-02-20 18:56聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市議會今下午開臨時會審預算，由於議員建議款遭取消，今審到新北市體育發展基金，多名議員指出許多學校社團的學生參與體育比賽等經費「斷炊」，並請副市長吳明機上質詢台，但吳卻回答「這部份我比較沒辦法說明」，引來議員強力反彈。

民進黨籍市議員陳永福說，為什麼副市長沒辦法說明？是不是來玩的？議會殿堂不能講這種話、該辭職算了，要求吳明機收回。國民黨籍市議員陳儀君則提問吳明機專管範圍，吳則回答經濟、農業、觀光等，陳緩頰說，非文教也請其他議員不要生氣。

民進黨籍市議員王淑慧表示，小朋友出去運動比賽不用經費嗎？過去都靠議員建議款，現在建議款都轉為資本門無法補助，叫小朋友如何比賽。民進黨籍市議員李倩萍也說，許多校長擔心，沒有議員建議款，但市府給學校的經費沒有增加，距離遠的比賽都不敢參加。

教育局長張明文解釋，學校資源沒有增加，教育局預算能支持學校推動基本社團活動，全國都只能把有限資源發揮最大效用。

無黨籍議員陳世榮也指出，議員建議款取消後錢用到哪裡。陳世榮與民進黨團總召何博文都要求副市長吳明機說明。但吳卻說「這部份我比較沒辦法說明」，引來多名議員譁然。

陳儀君表示，議員建議款沒辦法使用在學校活動，一定要跟市長侯友宜說，學校辦活動經費要從那邊來？使用的規則、解決方案也要表明，若沒給大家解決辦法，議員大家都會「頭在燒」。

新北副市長吳明機（中）今在議會接受質詢時回答「這部份我比較沒辦法說明」，引來議員...
新北副市長吳明機（中）今在議會接受質詢時回答「這部份我比較沒辦法說明」，引來議員強力反彈。記者王敏旭／攝影
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新北副市長吳明機（中）今在議會接受質詢時回答「這部份我比較沒辦法說明」，引來議員...
新北副市長吳明機（中）今在議會接受質詢時回答「這部份我比較沒辦法說明」，引來議員強力反彈。記者王敏旭／攝影
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