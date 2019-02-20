汐止招商街沒公車不便 會勘增Youbike

2019-02-20 20:08 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區招商街路不寬，沒有公車、也沒有新巴士，市議員廖先翔會勘，要在沿線找適合的地方，設置youbike租借站。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區招商街路不寬，居住人口卻不少，只是沒有公車、也沒有新巴士，除了自己開車騎車，就只能走路到大馬路上搭車，很不方便，今(20)日上午市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，要在沿線找適合的地方，設置youbike租借站。

汐止區youbike租借站，已經突破30站，只要有悠遊卡，嗶一下，就能騎著上路，到火車站、或是市場、還是轉搭捷運都很方便，不過，崇德里長蘇宏杰說，招商街沿線都沒有youbike，尤其沿線除了有一整排的傳統公寓、還有社區大樓，有時搭公車得走到忠孝東路上，好長一段路，實在不方便，另外，附近機車違停也很嚴重，所以，希望藉由youbike設站，取代騎機車，獲得改善。

市議員廖先翔表示，這一帶包括江山萬里社區步行的民眾很多，當天的會勘，要在招商街找適合地點設置youbike租借站，不過，怎麼找都是私人地，所以，走到崇德國小後門看，有空間很適合，再加上學校老師也可以騎youbike轉搭公車、火車，請相關單位評估可行性。

廖先翔指出，因為，這塊地是屬於崇德國小，如果沒有其他使用需求，將請市府交通局儘快在這裡設置youbike租借站，讓附近民眾多了一種交通工具，進出更方便。