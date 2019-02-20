大巨蛋6月解決？ 柯文哲：沒有預設時間表

2019-02-20 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



大巨蛋持續僵局，不過《鏡週刊》今天報導，台北市長柯文哲農曆年前層拜會一位有意承接大巨蛋的本土企業主時，明確表態會在6月解決大巨蛋續建爭議，剛好和柯他打算在6月宣布參選總統與否的時機吻合。

對此，柯文哲今受訪時表示，大巨蛋我們沒有設定時程表，它還是要達到合法、安全、合理，所以不必特定設時間表，況且如果真的有設時間表，去年在選市長的時候就把它解決掉了，所以安全還是不能忽視，就是按照程序走。

柯文哲表示，我們現在對大巨蛋的態度就是把它當成歷史共業，就像以前自己在台大醫院當醫師時，有時候車禍病人送進來，撞得亂七八糟，我們也是一邊罵一邊縫，誰把他撞成這樣子的，問題是罵也沒有用，他就是撞成這樣子，所以做醫師的角度就是善後。

柯文哲說，大巨蛋很多設計上實在是太困難了，像是主球場在地面上10.5公尺，造成疏散困難，這和小巨蛋、和平籃球館不一樣，他們在平面疏散很容易，但大巨蛋主球場在地面下，造成逃生要往上爬，得爬3樓逃出去，逃生設計非常困難。

柯文哲還說，大巨蛋當時蓋太滿，導致要在基地內解決疏散問題很困難，如果北邊的台北機廠，南邊的國父紀念館願意讓出點空間，疏散就更好設計；又或是如果大巨蛋願意從商場變商辦，讓人留人數下降，公安壓力就可以下降很多。

柯文哲表示，大巨蛋要解套還是要中央幫忙，所以和總統蔡英文見面的時候就明著講「我需要你的幫忙」，後來小英指定政委張景森當窗口，未來北市府會積極和張景森聯絡。

至於是不是為了選總統，所以急著要處理大巨蛋？柯文哲說，如果是為了選總統，去年選市長早就把它解決掉了。所以不要設時間表，什麼時候弄好就什麼時候通過，它就是歷史共業，就是想辦法解決。

媒體追問，日商接手會比遠雄好嗎？柯文哲說，「business is business」，如果它改成商辦，對遠雄收入沒有影響，公安又願意過關，那遠雄當然願意；對北市府來說，如果有人願意把商場改成商辦，當然樂觀其成，至於潛在收益上面是不是比較平衡，那是遠雄和日商去討論。

柯文哲強調，自己只管公安標準講不講則過去，其他的他不管，生意怎麼談，那是你家的事，北市府又不用介入你的生意談判。