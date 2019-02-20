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找強盜談判？為什麼兩岸和平協議是個假議題？

柯文哲談「企業文化與市政管理」 幕僚提醒有攝影機小心

2019-02-20 16:10聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

北市柯文哲下午應中華民國無店面零售商業同業公會邀請以「企業文化與市政管理」進行專題演講，分別當外科醫師與台北市長的異差與政治的關係，談城市治理。演講前幕僚特別上前提醒，會議室後有一排攝影機，要市長「看著辦」。

台北市長柯文哲下午應中華民國無店面零售商業同業公會邀請以「企業文化與市政管理」進...
台北市長柯文哲下午應中華民國無店面零售商業同業公會邀請以「企業文化與市政管理」進行專題演講。記者黃義書/攝影
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台北市長柯文哲下午應中華民國無店面零售商業同業公會邀請以「企業文化與市政管理」進...
台北市長柯文哲下午應中華民國無店面零售商業同業公會邀請以「企業文化與市政管理」進行專題演講。記者黃義書/攝影
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台北市長柯文哲下午應中華民國無店面零售商業同業公會邀請進行專題演講演講前幕僚特別...
台北市長柯文哲下午應中華民國無店面零售商業同業公會邀請進行專題演講演講前幕僚特別上前提醒，會議室後有一排攝影機，要市長「看著辦」。記者黃義書/攝影
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台北市長柯文哲下午應中華民國無店面零售商業同業公會邀請以「企業文化與市政管理」進...
台北市長柯文哲下午應中華民國無店面零售商業同業公會邀請以「企業文化與市政管理」進行專題演講。記者黃義書/攝影
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北市攝影柯文哲
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