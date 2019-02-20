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大巨蛋爭議 北市府：通過都審才可能復工

2019-02-20 15:56中央社 台北20日電

媒體報導，傳有台日合作投資公司接手大巨蛋，6月底可望解決大巨蛋爭議。台北市都發局長黃景茂今天說，大巨蛋需通過都審才可能復工；大巨蛋籌備處說，都審未過關前都是空談。

鏡周刊報導，大巨蛋案懸而未決，形同市長柯文哲最大絆腳石，柯文哲日前拜會一名有意接手大巨蛋的本土企業主，並告知有意6月解決大巨蛋續建爭議，大巨蛋新買主為一家具台資背景的日本投資公司。

對此，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩受訪表示，對於大巨蛋傳出有新買主，並無接獲相關訊息，目前最重要的是，大巨蛋都審都還未過關，就算通過都審，還有環境影響評估、建照變更程序，共3道程序要通過，大巨蛋才有可能復工。

至於大巨蛋零元權利金的問題，陳世浩說，這部分是屬於後續協商議題，且若要更換權利金，必須要契約中的雙方都同意，但大巨蛋目前都審還未過關，無法確定是否可復工，若不能復工，這些都是白談。

陳世浩表示，不清楚大巨蛋是否有新經營團隊要接手，目前重點就是大巨蛋必須要通過都審，遠雄日前也提及，預估環境影響差異評估報告2月底會送到北市府。

都市發展局長黃景茂受訪指出，不清楚大巨蛋是否有新團隊要接手，對於是否可望在3月間召開大巨蛋都審還未確定，因遠雄還未送件，要讓大巨蛋復工最重要且優先的關卡，就是要先通過都審。

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