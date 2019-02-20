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哈林偕妻搬家爆婆媳不和 真相其實是這樣！

甜點店成老屋新妝 為金華街蛻變打頭陣

2019-02-20 14:49中央社 記者陳怡璇台北20日電

台北市金華街閒置老屋群將重獲新生，由甜點店「金錦町」打頭陣，使用大量舊料建材修復、保留日式宿舍風味，希望讓旅客彷彿走進另一個時空，分享歷史記憶。

此地原是1920年代錦町日式宿舍群，民國96年公告為歷史建築，所有權單位為財政部國有財產署，而「老房子文化運動」則是北市文化局多方研商後突破法規限制，引入民間力量修繕活化閒置老屋。「金錦町」是老房子文化運動103年第二梯次媒合成功的案例之一，今天正式開幕。

樂陞科技股份公司得標後取得經營權，花新台幣3400萬元修復，並使用大部分舊料建材保持建築原有風味，並邀請曾修復台南林百貨、安平樹屋、藍晒圖等的設計師劉國滄操刀，保留日式老宅風格之餘，將部分雨淋板換成透明玻璃，使室內室外產生連結與互動。

「所有老文化的新呈現，最需要思考的就是內容。」樂陞董事長陳國華表示，對的團隊、內容與呈現方式需要花心思，而之所以開創甜點伴手禮副牌，則是以「分享」的概念出發，讓來的人停留、再帶走文化歷史記憶。

金錦町合約時間約為9年，其中就花了近5年修復、設計，文化局副局長田瑋開玩笑說：「以主管機關來看覺得滿勇敢的。」田瑋指出，金華街對文化局來說是重要的地點，目前此處的老屋群，有4棟正在改造成民宿、有9棟19戶在修葺中，希望打造成有如日本金澤茶屋街一般的氛圍，讓旅客彷彿走入另一個時空。

修復老屋文化局
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