再談澎恰恰3600紅包 余天：是氣人不來也不打電話

2019-02-20 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



藝人余天次女余苑綺上月補辦婚宴，但妻子李亞萍錄影時提抱怨澎恰恰「只包3600元」，挨批愛錢，余天投入三重立委補選後，今天在臉書直播又被問到此事，他為李亞萍緩頰，強調是錄影時開玩笑講出來，並說會發帖子的都是好朋友，不能來至少打個電話，不包都無所謂「我氣是氣這個」。

余天投入三重立委補選後，也頻用臉書直播和網友互動，今天他開直播介紹三重巷弄美食，團隊事前收集網友問題，預告「問題百無禁忌」，希望讓網友知道「代誌不是你想ㄟ阿內」。

競選團隊提到，余天上次嫁女兒，媒體卻一直報導李亞萍抱怨辦婚宴「一定賠錢的啊，澎恰恰還只包3600元，我把他退回去，說你人要是不來就不用包了沒關係。」也有網友因此批評余天一家愛錢，問余天有沒有什麼想說的，余天也難得透過網路說明心情。

余天先是說「唉唷都已經過了那麼久，沒錢才愛錢啊！」也為妻子緩頰說，3600元是亞萍在錄影的時候開玩笑講出來，她也蠻後悔的，但都講出來了。其實他會發帖子，都是好朋友才會發，既然不能來，至少以打個電話，都這麼久的交情了。「我氣是氣這個，包多少都無所謂，不用包都無所謂啦，怎麼可能會去計較這些。」

他也難得感性提到兒子余祥銓，余天說，兒子余祥銓其實蠻冤枉的，媒體報導的，都是一般人都會犯的錯，他跟余祥銓道歉說，「兒子啊對不起，因為你的老爸是余天，就會被擴大報導。」還自嘲，好的新聞不會找他們家。