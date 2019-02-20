台北燈節24日踩街遊行 中華路周邊大規模封路交管

2019-02-20 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北燈節24日下午將進入重頭戲的踩街遊行，隨後在晚上頒獎閉幕，當天中午12時到晚上10時，西門町旁中華路周邊街道、主舞台區的西門紅樓成都路等周邊道路都將陸續有封路交通管制，禁止車輛通行。

台北燈節16日晚上開幕，吸引數十萬人次賞燈，24日當天下午3時到5時將有遊行活動，晚上7時到9時閉幕式後，燈節才落幕；為因應24日最後兩項主活動，西門町周邊將有兩階段交通管制。

警方表示，第一階段配合踩街遊行，中午12時到傍晚6時，中華路（忠孝西路到貴陽街）與鄰接的開封街、武昌街、洛陽街、漢口街、峨眉街、延平南路、成都路、洛陽街、漢中街、衡陽路及長沙街等部分區段都將有封路管制禁止車輛通行；而中華路景觀天橋也將封閉禁止行人通行。

第二階段配合閉幕式，晚上6時到晚上10時交管範圍則縮小到西門紅樓前主燈區、主舞台區周邊的成都路、漢中街及中山堂南側的衡陽路。

另外，直到24日燈節最後一天當天，中山堂周邊秀山街、永綏街等攤商區每天從早上6時封閉到午夜12時；而每天活動期間也會封閉忠孝西路與延平北路路口東側行人斑馬線，禁止行人通行。