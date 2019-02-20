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大巨蛋增「讓利條款」討權利金 北市府：曾動念沒定案

2019-02-20 13:20聯合報 記者張世杰╱即時報導

大巨蛋爭議不斷，今媒體報導，除了台日團隊表達接手意願，台北市長柯文哲要求，大巨蛋儘速完成都審、環評、建照變更，若遠雄6月底前取得建照，大巨蛋有望7月順利復工；另外，針對新團隊接手大巨蛋，北市府著手擬定「讓利條款」，要求大巨蛋每年繳千萬權利金，不過，台北市文化體育園區籌備處副執行長陳世浩回應「或許曾經動念過，但還沒定案」。

對於台日團隊團隊表達接手大巨蛋，北市府將重啟議約，甚至加入「讓利條款」，台北市法務局長袁秀慧表示，她並未接到相關訊息，她也提到，依照BOT契約規範，遠雄在領取使照前，股權轉移不能超過50%。

至於監察院曾糾正大巨蛋的39項缺失，袁秀慧指出，契約的甲、乙雙方為遠雄、北市府，若新買主的股權加入遠雄巨蛋公司，當然也受到契約拘束，「原來該做什麼、就做什麼」。

台北市文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，他目前沒有收到大巨蛋易主的相關訊息，並補充如果遠雄增資，持股比例可以降為40％，目前遠雄也已經增資，意即遠雄在大巨蛋持股比例限制，現階段僅40％。

針對重新議約加入「讓利條款」，陳世浩則說，之前北市府曾跟遠雄商談重新議約，考量尚未復工所以暫停，所謂加入「讓利條款」，或許曾經動念過，但還沒定案，這是後續協商的事情，且要雙方合意，不是甲方（北市府）說的算。

大巨蛋。 圖／聯合報系資料照片
大巨蛋。 圖／聯合報系資料照片
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